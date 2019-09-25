«Это колоссальная ошибка»: Мединский не знал о списке культурных нормативов для школьников

С 1 октября в школах Ярославля, а также в учебных заведениях других регионов появятся культурные нормативы. Их придумывали сразу три министерства — образования, просвещения и культуры. Школьники обязаны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей, а также посмотреть несколько фильмов и послушать музыку.



На прошлой неделе на сайте Министерства культуры опубликовали список книг, фильмов и песен, которые обязаны знать дети. Однако на днях перечень был удалён. Выяснилось, что министр культуры Владимир Мединский был не в курсе «культурного» списка. По словам его заместителя Анны Маниловой, общественность неверно трактовала этот перечень, который без уведомления начальства опубликовали сотрудники Минкульта.

