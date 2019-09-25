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«Это колоссальная ошибка»: Мединский не знал о списке культурных нормативов для школьников

Ярославских учеников собирались экзаменовать по этому перечню

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Первоначальный список получился <a href="https://76.ru/text/education/66236125/" target="_blank" class="_">весьма рок-н-ролльным</a>

Первоначальный список получился весьма рок-н-ролльным

С 1 октября в школах Ярославля, а также в учебных заведениях других регионов появятся культурные нормативы. Их придумывали сразу три министерства — образования, просвещения и культуры. Школьники обязаны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей, а также посмотреть несколько фильмов и послушать музыку.

На прошлой неделе на сайте Министерства культуры опубликовали список книг, фильмов и песен, которые обязаны знать дети. Однако на днях перечень был удалён. Выяснилось, что министр культуры Владимир Мединский был не в курсе «культурного» списка. По словам его заместителя Анны Маниловой, общественность неверно трактовала этот перечень, который без уведомления начальства опубликовали сотрудники Минкульта.

— Наши сотрудники сделали колоссальную ошибку: они арифметически соединили эти мнения, не было никаких дискуссий, «мозговых штурмов». И решили все это опубликовать. Министр был не в курсе, я была не в курсе. Рекомендуемый перечень должен быть результатом отбора, который никто не проводил, — сказала Анна Манилова.

Также Манилова сказала, что в перечень были включены не все государственные учреждения. Проект запускают в 11 пилотных регионах. Ярославль в их числе.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    гость
    25 сен 2019 в 15:14

    О как модеры режут комменты -прогибаются перед властью было 4 остался 1

    25 сен 2019 в 14:35

    Все таки есть вероятность включение в список "Боже царя храни" и "Мурки".