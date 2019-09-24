«Мы с вами должны переделать систему»: директорам школ предложили зарабатывать на аренде спортзалов

Шокирующее предложение прозвучало для ярославских школ от депутата муниципалитета Ярославля и по совместительству советника мэра Алексея Таганова. Он предложил образовательным организациям начать зарабатывать самостоятельно, чтобы иметь возможность обеспечить себя деньгами, в том числе на текущие нужды.



Тему коммерциализации образования депутат продвигал на рабочей группе, где обсуждали развитие образования в Ярославле на ближайшие пять лет.

— Идея не нова, я её давно высказываю на комиссиях муниципалитета. Началось всё с обсуждения детских летних лагерей. У нас два месяца образовательные учреждения просто простаивают. Зачастую там, где отдыхают дети, не всегда есть лицензии и гарантия безопасности. А мы можем гарантировать это, квалификацию педагогов. Если школы заработают и потратят это на материально-техническое обеспечение и на те же ремонты по предписаниям, что в этом плохого? — говорит депутат Алексей Таганов. — Или же мы тренеру отдаём зал в аренду за то, что он помоет пол в лучшем случае. А он при этом отвёл секцию и получил заработную плату. Она не в школу идёт, понимаете? Зачем нам кому-то сдавать, если мы сами можем отбивать, — убеждал собравшихся директоров школ, председателей комитетов по образованию, представителей департамента образования города Алексей Таганов.