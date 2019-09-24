«Мы с вами должны переделать систему»: директорам школ предложили зарабатывать на аренде спортзалов

Шокирующее предложение прозвучало для ярославских школ от депутата муниципалитета Ярославля и по совместительству советника мэра Алексея Таганова. Он предложил образовательным организациям начать зарабатывать самостоятельно, чтобы иметь возможность обеспечить себя деньгами, в том числе на текущие нужды.
Тему коммерциализации образования депутат продвигал на рабочей группе, где обсуждали развитие образования в Ярославле на ближайшие пять лет.
— Идея не нова, я её давно высказываю на комиссиях муниципалитета. Началось всё с обсуждения детских летних лагерей. У нас два месяца образовательные учреждения просто простаивают. Зачастую там, где отдыхают дети, не всегда есть лицензии и гарантия безопасности. А мы можем гарантировать это, квалификацию педагогов. Если школы заработают и потратят это на материально-техническое обеспечение и на те же ремонты по предписаниям, что в этом плохого? — говорит депутат Алексей Таганов. — Или же мы тренеру отдаём зал в аренду за то, что он помоет пол в лучшем случае. А он при этом отвёл секцию и получил заработную плату. Она не в школу идёт, понимаете? Зачем нам кому-то сдавать, если мы сами можем отбивать, — убеждал собравшихся директоров школ, председателей комитетов по образованию, представителей департамента образования города Алексей Таганов.
В ответ депутату посыпались возражения.
— Если мы будем сдавать официально, получать копеечные деньги, то нам просто невыгодно проходить через сложную процедуру оформления, — высказался новый директор школы № 33 Павел Чистяков.
— Не потерять бы образовательный процесс! Учитель не должен зарабатывать, — высказался другой руководитель.
— Стратегическая ошибка в том, что эти крохи ничего не изменят. Мы просто перекладываем ответственность, — высказался Нариман Дженишаев, председатель городского комитета профсоюза работников народного образования и науки.
Но депутат настаивал на своём.
— Мы с вами должны сделать не копеечную цену, но при этом социально-ориентированную. Мы с вами должны переделать систему, чтобы вам было выгодно этим заниматься. Чтобы на эти средства вы могли в том числе повышать материально-техническую базу, делать ремонты и всё остальное, — выразился депутат Таганов.
Напомним, школы являются муниципальными образовательными учреждениями (если это не частное заведение), которые полностью финансируются из бюджета Ярославля.
«Платные услуги востребованы»
На этой рабочей группе присутствовала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
— Нет такой внутренней задачи, школы не должны зарабатывать. Платные услуги развиваются, потому что они востребованы. Есть услуги, которые могут быть осуществлены только как платные, например «Школа будущего первоклассника», поскольку это не входит в образовательную программу школы. Аренда залов — это не платные образовательные услуги, — прокомментировала Иванова.
Нужен фандрайзинг
Ещё одна участница рабочей группы — представительница ярославского государственного технического университета Елена Степанова предложила школам заняться фандрайзингом.
Фандрайзинг — сбор пожертвований, процесс поиска внешних сторонних ресурсов для реализации какой-либо задачи.
— Есть модное слово «ключевой показатель эффективности». У кого-то это финансово успешная деятельность, взаимодействие со спонсорами, у кого-то реализованное профильное образование. Задачи коммерциализации всего и вся ни в коем случае не стоит. Однако департамент образования понимает трек развития и возможности конкретных образовательных организаций. И может держать у себя в голове системную задачу по фандрайзингу, — высказалась Елена Степанова.