Почему дети отказываются от обедов: в Ярославле подвели итоги анкетирования по школьному питанию

В Ярославле подвели итоги анкетирования детей и родителей по качеству школьного питания.



— Результаты промежуточные, будет проанализирована информация по каждому району и каждой школе, что в дальнейшем позволит скорректировать работу по организации питания, — рассказали в мэрии.



По результатам анкетирования выяснилось, что 78% учеников кушают горячие обеды в школьных столовых. Те, кто не ест предлагаемые в школах обеды, причинами отказа назвали невкусную, а иногда и холодную еду, недостаточную квалификацию поваров, неудовлетворительное состояние школьных столовых, недостаточное время на питание.

