Почему дети отказываются от обедов: в Ярославле подвели итоги анкетирования по школьному питанию

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Родители и школьники рассказали, что им не нравится в еде
Большинство детей обедает в школьных столовых
В Ярославле подвели итоги анкетирования детей и родителей по качеству школьного питания.
— Результаты промежуточные, будет проанализирована информация по каждому району и каждой школе, что в дальнейшем позволит скорректировать работу по организации питания, — рассказали в мэрии.
По результатам анкетирования выяснилось, что 78% учеников кушают горячие обеды в школьных столовых. Те, кто не ест предлагаемые в школах обеды, причинами отказа назвали невкусную, а иногда и холодную еду, недостаточную квалификацию поваров, неудовлетворительное состояние школьных столовых, недостаточное время на питание.
В мэрии сообщили, что почти все родители активно интересуются тем, как и что ест их ребёнок во время учёбы, но только 5% опрошенных посещали школы и лично посмотрели и попробовали то, что дают в столовых.
— Работа по данному направлению будет продолжена, также в настоящее время рассматривается вопрос о создании в Ярославле собственной лаборатории по оценке качества питания в образовательных учреждениях, — сказали в мэрии Ярославля.
Дети сейчас все в основном избалованные чипсами ,хот-догами, бургерами ,картошкой фри и остальной дрянью с усилителями вкуса им простое пюре с котлетой уже не нравится , другое дело как приготовить это пюре и котлеты вкусно или суп чтоб ребёнку понравилось это уже вопросы к поварам .