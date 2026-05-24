Тест для тех, кто не спал на литературе: сможете угадать поэта Серебряного века по двум строчкам?

Серебряный век в русской литературе — это время, когда поэты меняли мир с помощью метафор. На уроках в школе учителя нам обещали, что эти стихи останутся с нами навсегда. Вот только одни в этот момент смотрели в окно, а другие бережно записывали строчки в тетрадь. К какому лагерю относились вы? Пришло время сорвать маски и устроить свидание с прекрасным.
Вспомните автора?
«Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет»
Александр Блок
Андрей Белый
Николай Гумилев
Иосиф Бродский
«Как соломинкой, пьешь мою душу…» Чье стихотворение начинается с этих строк?
Николай Гумилев
Анна Ахматова
Марина Цветаева
Осип Мандельштам
Узнаете автора строк?
«Ослепительная снежность,
Усыпительная нежность…»
Дмитрий Мережковский
Александр Блок
Николай Некрасов
Владимир Маяковский
«О, женщина, дитя, привыкшее играть
И взором нежных глаз, и лаской поцелуя,
Я должен бы тебя всем сердцем презирать,
А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя!»
Кто написал эти строки о любви?
Валерий Брюсов
Александр Блок
Константин Бальмонт
Семен Надсон
Кому принадлежат эти слова: «Амур — застенчивое чадо»?
Владимир Соловьев
Федор Сологуб
Булат Окуджава
Александр Введенский
«Летит мгновенье за мгновеньем,
Молчат снега, и спят цветы…
И я смотрю с благоговеньем
На побледневшие листы».
Кто написал эти строки?
Ирина Одоевцева
Зинаида Гиппиус
Надежда Тэффи
Велимир Хлебников
«Где-то за лесом раскат грозовой,
Воздух удушлив и сух.
В пышную траву ушел с головой
Маленький Эрик-пастух».
Чье стихотворение так начинается?
Агния Барто
Марина Цветаева
Белла Ахмадулина
Мирра Лохвицкая
Вспомните автора?
«Люблю я женственную воду,
Огонь, как юноша, живой,
Камней надменную породу
И землю с нежною травой».
Вячеслав Иванов
Сергей Городецкий
Иннокентий Анненский
Борис Пастернак
«Сочилась желчь шафранного тумана.
Был стоптан стыд, притуплена любовь…»
Кто это написал?
Максимилиан Волошин
Эдуард Асадов
Александр Блок
Сергей Есенин
И напоследок назовите автора этого креатива:
«Из чернаго ведра сентябрь льет
Туманов тяжесть
И тяжесть вод.
Ах, тучелета
Вечен звон
О неба жесть».
Владимир Маяковский
Анатолий Мариенгоф
Эдуард Багрицкий
Андрей Белый