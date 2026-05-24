Тест для тех, кто не спал на литературе: сможете угадать поэта Серебряного века по двум строчкам?

Докажите, что вы истинный знаток и ценитель прекрасного

Сейчас и проверим, кто тут спал на уроках литературы

Серебряный век в русской литературе — это время, когда поэты меняли мир с помощью метафор. На уроках в школе учителя нам обещали, что эти стихи останутся с нами навсегда. Вот только одни в этот момент смотрели в окно, а другие бережно записывали строчки в тетрадь. К какому лагерю относились вы? Пришло время сорвать маски и устроить свидание с прекрасным.

1 / 10

Вспомните автора?

«Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет»

  • Александр Блок

  • Андрей Белый

  • Николай Гумилев

  • Иосиф Бродский

2 / 10

«Как соломинкой, пьешь мою душу…» Чье стихотворение начинается с этих строк?

  • Николай Гумилев

  • Анна Ахматова

  • Марина Цветаева

  • Осип Мандельштам

3 / 10

Узнаете автора строк?

«Ослепительная снежность,
Усыпительная нежность…»

  • Дмитрий Мережковский

  • Александр Блок

  • Николай Некрасов

  • Владимир Маяковский

4 / 10

«О, женщина, дитя, привыкшее играть
И взором нежных глаз, и лаской поцелуя,
Я должен бы тебя всем сердцем презирать,
А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя!»

Кто написал эти строки о любви?

  • Валерий Брюсов

  • Александр Блок

  • Константин Бальмонт

  • Семен Надсон

5 / 10

Кому принадлежат эти слова: «Амур — застенчивое чадо»?

  • Владимир Соловьев

  • Федор Сологуб

  • Булат Окуджава

  • Александр Введенский

6 / 10

«Летит мгновенье за мгновеньем,
Молчат снега, и спят цветы…
И я смотрю с благоговеньем
На побледневшие листы».

Кто написал эти строки?

  • Ирина Одоевцева

  • Зинаида Гиппиус

  • Надежда Тэффи

  • Велимир Хлебников

7 / 10

«Где-то за лесом раскат грозовой,
Воздух удушлив и сух.
В пышную траву ушел с головой
Маленький Эрик-пастух».

Чье стихотворение так начинается?

  • Агния Барто

  • Марина Цветаева

  • Белла Ахмадулина

  • Мирра Лохвицкая

8 / 10

Вспомните автора?

«Люблю я женственную воду,
Огонь, как юноша, живой,
Камней надменную породу
И землю с нежною травой».

  • Вячеслав Иванов

  • Сергей Городецкий

  • Иннокентий Анненский

  • Борис Пастернак

9 / 10

«Сочилась желчь шафранного тумана.
Был стоптан стыд, притуплена любовь…»

Кто это написал?

  • Максимилиан Волошин

  • Эдуард Асадов

  • Александр Блок

  • Сергей Есенин

10 / 10

И напоследок назовите автора этого креатива:

«Из чернаго ведра сентябрь льет
Туманов тяжесть
И тяжесть вод.
Ах, тучелета
Вечен звон
О неба жесть».

  • Владимир Маяковский

  • Анатолий Мариенгоф

  • Эдуард Багрицкий

  • Андрей Белый

Анна Голубницкая
