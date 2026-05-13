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Образование Тест Сложный, но интересный тест по литературе: только самый начитанный ответит на 10 из 10

Сложный, но интересный тест по литературе: только самый начитанный ответит на 10 из 10

Одними школьными знаниями не отделаетесь

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Вот теперь и проверим, открываете вы книгу для того, чтобы с ней сфотографироваться, или и правда вникаете в суть прочитанного | Источник: Анна Золотова / NGS.RUВот теперь и проверим, открываете вы книгу для того, чтобы с ней сфотографироваться, или и правда вникаете в суть прочитанного | Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Вот теперь и проверим, открываете вы книгу для того, чтобы с ней сфотографироваться, или и правда вникаете в суть прочитанного

Источник:

Анна Золотова / NGS.RU

Считаете, что помните школьную программу на отлично? Приготовьтесь к тому, что эти вопросы заставят вас сомневаться. Здесь не будет банальностей про «луч света в темном царстве» — мы копнули глубже, в скрытые смыслы, черновики авторов и тонкие психологические детали. Проверьте, кто вы на самом деле, прилежный читатель или настоящий литературный эксперт.

Забудьте скучные тесты из учебников. Перед вами интеллектуальная дуэль с классиками. 10 вопросов, где важен не только сюжет, но и подтекст, символика и ирония. Пройдите этот путь и узнайте, насколько хорошо вы понимаете «загадочную русскую душу» на бумаге.

ТестПройден 242 раза
1 / 10

Известно, что Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Если проводить параллель с «Божественной комедией» Данте (структуру которой Гоголь брал за основу), какую часть загробного мира должен был представлять собой именно первый — изданный — том?

  • Чистилище

  • Рай

  • Ад

2 / 10

В пьесе «Недоросль» Денис Фонвизин использует говорящие фамилии. Но почему у положительного героя Стародума фамилия звучит именно так? На какие именно «старые» времена и чье правление он ориентируется в своих идеалах?

  • На Смутное время

  • На петровские времена

  • На времена семибоярщины

  • На времена Ивана Грозного

3 / 10

Чей портрет висел в кабинете Онегина в деревне?

  • Данте Алигьери

  • Александра Радищева

  • Виктора Гюго

  • Байрона

4 / 10

В чеховской пьесе «Вишневый сад» есть персонаж, который не произносит ни слова, но его «голос» слышен в конце второго и четвертого актов. Что это за звук?

  • Стук топора по дереву

  • Звук лопнувшей струны

  • Скрип сапог

  • Звук выстрела

5 / 10

Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» наделил Воланда хромотой. В черновиках это объяснялось по-разному, но к какой классической европейской литературной традиции отсылает эта физическая особенность дьявола?

  • У него шипига на пятке — метка всех чертей

  • У него, как и у любого черта, одна нога короче другой

  • Он повредил ногу, упав с небес

  • Он долго сидел заточенный в одном положении — нога затекла

6 / 10

Анна Ахматова в «Реквиеме» пишет: «И я молилась не о себе одной…» Кому именно из реальных исторических личностей посвящен этот цикл, ставший памятником эпохе репрессий?

  • Осипу Мандельштаму и Исааку Бабелю

  • Анастасии и Ивану Цветаевым

  • Варламу Шаламову и Александру Солженицыну

  • Льву Гумилеву и Николаю Пунину

7 / 10

В романе «Герой нашего времени» Грушницкий является «кривым зеркалом» Печорина. Какую именно деталь в одежде Грушницкого Лермонтов подчеркивает как символ его показного героизма?

  • Большую шляпу

  • Орденскую колодку

  • Сапоги не по размеру

  • Шинель

8 / 10

В «Войне и мире» князь Андрей Болконский дважды переживает духовный кризис, глядя в небо. Первый раз — под Аустерлицем, второй — в Отрадном. Какой природный образ сопровождал его второе «прозрение»?

  • Корявый дуб

  • Страшное облако

  • Безграничная, необозримая степь

  • Солнечное затмение

9 / 10

В повести «Шинель» Акакий Акакиевич после смерти превращается в призрака, срывающего шинели с прохожих. Почему он успокаивается только после того, как снимает шинель именно с «значительного лица»?

  • Потому что «значительное лицо» виновно в смерти Акакия Акакиевича

  • Ему надо было сорвать 20 шинелей. Шинель «значительного лица» как раз стала двадцатой, это совпадение, не больше.

  • Потому что у «значительного лица» самая богатая шинель

  • Потому что выше «значительного лица» в городе никого не было

10 / 10

Как звали главного героя сатирической сказки Михаила Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» — князя, ненавидящего крестьян?

  • Василиск Семенович Бородавкин

  • Угрюм-Бурчеев

  • Урус-Кучум-Кильдибаев

  • Дементий Варламович Брудастый

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