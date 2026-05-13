Сложный, но интересный тест по литературе: только самый начитанный ответит на 10 из 10

Вот теперь и проверим, открываете вы книгу для того, чтобы с ней сфотографироваться, или и правда вникаете в суть прочитанного

Считаете, что помните школьную программу на отлично? Приготовьтесь к тому, что эти вопросы заставят вас сомневаться. Здесь не будет банальностей про «луч света в темном царстве» — мы копнули глубже, в скрытые смыслы, черновики авторов и тонкие психологические детали. Проверьте, кто вы на самом деле, прилежный читатель или настоящий литературный эксперт.