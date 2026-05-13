Сложный, но интересный тест по литературе: только самый начитанный ответит на 10 из 10

Считаете, что помните школьную программу на отлично? Приготовьтесь к тому, что эти вопросы заставят вас сомневаться. Здесь не будет банальностей про «луч света в темном царстве» — мы копнули глубже, в скрытые смыслы, черновики авторов и тонкие психологические детали. Проверьте, кто вы на самом деле, прилежный читатель или настоящий литературный эксперт.
Забудьте скучные тесты из учебников. Перед вами интеллектуальная дуэль с классиками. 10 вопросов, где важен не только сюжет, но и подтекст, символика и ирония. Пройдите этот путь и узнайте, насколько хорошо вы понимаете «загадочную русскую душу» на бумаге.
Известно, что Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Если проводить параллель с «Божественной комедией» Данте (структуру которой Гоголь брал за основу), какую часть загробного мира должен был представлять собой именно первый — изданный — том?
Чистилище
Рай
Ад
В пьесе «Недоросль» Денис Фонвизин использует говорящие фамилии. Но почему у положительного героя Стародума фамилия звучит именно так? На какие именно «старые» времена и чье правление он ориентируется в своих идеалах?
На Смутное время
На петровские времена
На времена семибоярщины
На времена Ивана Грозного
Чей портрет висел в кабинете Онегина в деревне?
Данте Алигьери
Александра Радищева
Виктора Гюго
Байрона
В чеховской пьесе «Вишневый сад» есть персонаж, который не произносит ни слова, но его «голос» слышен в конце второго и четвертого актов. Что это за звук?
Стук топора по дереву
Звук лопнувшей струны
Скрип сапог
Звук выстрела
Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» наделил Воланда хромотой. В черновиках это объяснялось по-разному, но к какой классической европейской литературной традиции отсылает эта физическая особенность дьявола?
У него шипига на пятке — метка всех чертей
У него, как и у любого черта, одна нога короче другой
Он повредил ногу, упав с небес
Он долго сидел заточенный в одном положении — нога затекла
Анна Ахматова в «Реквиеме» пишет: «И я молилась не о себе одной…» Кому именно из реальных исторических личностей посвящен этот цикл, ставший памятником эпохе репрессий?
Осипу Мандельштаму и Исааку Бабелю
Анастасии и Ивану Цветаевым
Варламу Шаламову и Александру Солженицыну
Льву Гумилеву и Николаю Пунину
В романе «Герой нашего времени» Грушницкий является «кривым зеркалом» Печорина. Какую именно деталь в одежде Грушницкого Лермонтов подчеркивает как символ его показного героизма?
Большую шляпу
Орденскую колодку
Сапоги не по размеру
Шинель
В «Войне и мире» князь Андрей Болконский дважды переживает духовный кризис, глядя в небо. Первый раз — под Аустерлицем, второй — в Отрадном. Какой природный образ сопровождал его второе «прозрение»?
Корявый дуб
Страшное облако
Безграничная, необозримая степь
Солнечное затмение
В повести «Шинель» Акакий Акакиевич после смерти превращается в призрака, срывающего шинели с прохожих. Почему он успокаивается только после того, как снимает шинель именно с «значительного лица»?
Потому что «значительное лицо» виновно в смерти Акакия Акакиевича
Ему надо было сорвать 20 шинелей. Шинель «значительного лица» как раз стала двадцатой, это совпадение, не больше.
Потому что у «значительного лица» самая богатая шинель
Потому что выше «значительного лица» в городе никого не было
Как звали главного героя сатирической сказки Михаила Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик» — князя, ненавидящего крестьян?
Василиск Семенович Бородавкин
Угрюм-Бурчеев
Урус-Кучум-Кильдибаев
Дементий Варламович Брудастый