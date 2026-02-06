Тест на гения: вашим знаниям нет цены, если ответите на 10 из 10

Сложных уравнений вам решать не придется — у нас есть куда более изощренные задания

Мир вокруг нас — штука сложная, но безумно интересная. Иногда даже привычные вещи таят в себе такие загадки, что только держись! Наш тест проверит, насколько широко ваши знания простираются за пределы школьной программы. Как думаете, 10 вопросов, что вы сейчас встретите, станут для вас удивлением или это вы готовы удивить кого угодно своим кругозором?