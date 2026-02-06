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Образование Тест Тест на гения: вашим знаниям нет цены, если ответите на 10 из 10

Тест на гения: вашим знаниям нет цены, если ответите на 10 из 10

Готовы блеснуть эрудицией?

1 649
Сложных уравнений вам решать не придется&nbsp;— у нас есть куда более изощренные задания | Источник: кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг» (18+), реж. Гас Ван Сент, Lawrence Bender Productions, 1997 годСложных уравнений вам решать не придется&nbsp;— у нас есть куда более изощренные задания | Источник: кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг» (18+), реж. Гас Ван Сент, Lawrence Bender Productions, 1997 год

Сложных уравнений вам решать не придется — у нас есть куда более изощренные задания

Источник:

кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг» (18+), реж. Гас Ван Сент, Lawrence Bender Productions, 1997 год

Мир вокруг нас — штука сложная, но безумно интересная. Иногда даже привычные вещи таят в себе такие загадки, что только держись! Наш тест проверит, насколько широко ваши знания простираются за пределы школьной программы. Как думаете, 10 вопросов, что вы сейчас встретите, станут для вас удивлением или это вы готовы удивить кого угодно своим кругозором?

ТестПройден 442 раза
1 / 10

Какая из перечисленных птиц не относится к перелетным?

  • Иволга

  • Чибис

  • Жаворонок

  • Дятел

2 / 10

Что держит в руках Давид работы Микеланджело?

  • Копье

  • Свиток

  • Пращу

  • Кубок

3 / 10

Какой из этих языков не входит в группу германских?

  • Фарерский

  • Окситанский

  • Фризский

  • Идиш

4 / 10

Какая страна является родиной сыра чеддер?

  • Швейцария

  • Германия

  • Италия

  • Великобритания

5 / 10

В чем заключалась сила библейского героя Самсона?

  • В волосах

  • В ногах

  • В зубах

  • В правде

6 / 10

В какой стране используется монета агора?

  • В Ливане

  • В Израиле

  • В Греции

  • В Японии

7 / 10

Что такое антрацит?

  • Слюда

  • Уголь

  • Газ

  • Торф

8 / 10

Как называются наконечники на шнурках?

  • Лунула

  • Петрикор

  • Фриссон

  • Эглет

9 / 10

Согласно легенде, эту европейскую столицу основали братья, вскормленные волчицей. О каком городе речь?

  • О Мадриде

  • О Риме

  • О Париже

  • Об Афинах

10 / 10

Кто, по мнению голландцев, говорит «кнор-кнор», англичан — «ойнк-ойнк», немцев — «грунц-грунц», японцев — «бу-бу»?

  • Свинья

  • Утка

  • Ворона

  • Лягушка

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
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Тест Обучение Образование Знание Развлечение
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Комментарии
1
Гость
6 февраля, 14:11
Как вы с такими бесценными знаниями запускаете ракеты в космос?
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