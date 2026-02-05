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Образование Обучение в школах кардинально изменится: что нужно знать

Обучение в школах кардинально изменится: что нужно знать

Обновленные нормы начнут действовать в 2027 году

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У школьника будет выбор, на каком уровне изучать предмет | Источник: Алина Скитович / NGS.RUУ школьника будет выбор, на каком уровне изучать предмет | Источник: Алина Скитович / NGS.RU

У школьника будет выбор, на каком уровне изучать предмет

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

Совет Министерства просвещения РФ одобрил проект нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для средней школы. Обновленные нормы, направленные на практико-ориентированное обучение, начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Рассказываем, что нужно знать о нововведениях. 

Главные изменения в учебном процессе

Как пояснил руководитель Института содержания и методов обучения (ИСМО) Минпросвещения России Максим Костенко, ключевые нововведения коснутся организации обучения:

  1. Гибкость в выборе уровня. Ученики получат право изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубления в отдельные дисциплины.

  2. Специализация внутри направлений. Сохранятся шесть основных профилей (естественно-научный, технологический и др.), но школы смогут создавать внутри них узкие классы. Например, для технологического профиля можно сделать уклон в инженерное или IT-направление или в рамках гуманитарного профиля открыть класс с уклоном на педагогику, уточнил Максим Костенко. Учебные программы таких классов будут включать не только углубленное изучение профильных дисциплин, но и специальные курсы.

  3. Обновление содержания. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более практико-ориентированными. Главная задача — сделать учебный материал ближе к реальным научным и технологическим задачам, сообщил руководитель ИСМО.

Обновление материально-технической базы

Впервые в стандарт будет включен обязательный минимальный перечень оборудования для предметных кабинетов. 

«Эта мера призвана создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны, гарантировать реализацию образовательной программы в полном объеме независимо от географического положения школы», — подчеркнул Костенко. 

Что именно появится:

  1. Для кабинетов физики, химии, биологии: лабораторные столы, комплекты для практикумов (по оптике, механике), демонстрационные приборы, телескоп (для физики), веб-камеры для работы с приборами.

  2. Для математики: комплект чертежного оборудования для доски, стереометрические наборы, модели геометрических фигур.

  3. Для предмета ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины): противогазы, санитарные носилки, учебный макет автомата Калашникова, комплекты материалов по БПЛА.

  4. Обязательный словарь: каждая школа должна будет обеспечить каждого ученика словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате.

Что предстоит сделать школам

Максим Костенко подробно описал поэтапный план подготовки, который директорам школ рекомендовано начать уже сейчас.

Провести анализ запросов: на основе анкетирования учащихся 8–9-х классов и их родителей, анализа регионального рынка труда определить наиболее востребованные узкие направления.

  1. Разработать сетевые модели: установить партнерские отношения с вузами, колледжами, технопарками, предприятиями для разработки и ведения специальных курсов.

  2. Провести аудит и спланировать закупки: выполнить инвентаризацию оборудования в предметных кабинетах, сопоставить с новым перечнем и составить план приобретения недостающего.

  3. Скорректировать учебные планы и подготовить кадры: разработать программы для новых курсов и спланировать повышение квалификации педагогов-предметников.

«Переход на новую норму будет плавным, никто не будет требовать от школ наличия всего оборудования к 1 сентября 2027 года, но за оставшиеся полтора года управленческим командам предстоит серьезная аналитическая и организационная работа», — приводит слова Максима Костенко РИА Новости. 

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
9
Гость
6 февраля, 16:42
Нашему образованию жить осталось лет10-15 а они всё новые стандарты придумывают - фантазёры
Гость
6 февраля, 16:41
Прям смешно -насколько чиновники оторвались от реальности - их читать и писать научить бы к 6-му классу
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Гость
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