Обучение в школах кардинально изменится: что нужно знать

У школьника будет выбор, на каком уровне изучать предмет Источник: Алина Скитович / NGS.RU

Совет Министерства просвещения РФ одобрил проект нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для средней школы. Обновленные нормы, направленные на практико-ориентированное обучение, начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Рассказываем, что нужно знать о нововведениях.

Главные изменения в учебном процессе

Как пояснил руководитель Института содержания и методов обучения (ИСМО) Минпросвещения России Максим Костенко, ключевые нововведения коснутся организации обучения:

Гибкость в выборе уровня . Ученики получат право изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубления в отдельные дисциплины. Специализация внутри направлений . Сохранятся шесть основных профилей (естественно-научный, технологический и др.), но школы смогут создавать внутри них узкие классы. Например, для технологического профиля можно сделать уклон в инженерное или IT-направление или в рамках гуманитарного профиля открыть класс с уклоном на педагогику, уточнил Максим Костенко. Учебные программы таких классов будут включать не только углубленное изучение профильных дисциплин, но и специальные курсы. Обновление содержания . Программы по математике, физике, химии и биологии станут более практико-ориентированными. Главная задача — сделать учебный материал ближе к реальным научным и технологическим задачам, сообщил руководитель ИСМО.

Обновление материально-технической базы

Впервые в стандарт будет включен обязательный минимальный перечень оборудования для предметных кабинетов.

«Эта мера призвана создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны, гарантировать реализацию образовательной программы в полном объеме независимо от географического положения школы», — подчеркнул Костенко.

Что именно появится:

Для кабинетов физики, химии, биологии : лабораторные столы, комплекты для практикумов (по оптике, механике), демонстрационные приборы, телескоп (для физики), веб-камеры для работы с приборами. Для математики : комплект чертежного оборудования для доски, стереометрические наборы, модели геометрических фигур. Для предмета ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины): противогазы, санитарные носилки, учебный макет автомата Калашникова, комплекты материалов по БПЛА. Обязательный словарь : каждая школа должна будет обеспечить каждого ученика словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате.

Что предстоит сделать школам

Максим Костенко подробно описал поэтапный план подготовки, который директорам школ рекомендовано начать уже сейчас.

Провести анализ запросов: на основе анкетирования учащихся 8–9-х классов и их родителей, анализа регионального рынка труда определить наиболее востребованные узкие направления.

Разработать сетевые модели : установить партнерские отношения с вузами, колледжами, технопарками, предприятиями для разработки и ведения специальных курсов. Провести аудит и спланировать закупки : выполнить инвентаризацию оборудования в предметных кабинетах, сопоставить с новым перечнем и составить план приобретения недостающего. Скорректировать учебные планы и подготовить кадры : разработать программы для новых курсов и спланировать повышение квалификации педагогов-предметников.