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Образование Тест Вы правда знаете географию хуже школьников? Проверьте это в нашем тесте

Вы правда знаете географию хуже школьников? Проверьте это в нашем тесте

Если уверены в своих силах, ответьте правильно на 10 вопросов

1 937
Да, иногда наши тесты работают лучше любых экскурсоводов | Источник: Сергей Михайличенко / Fontanka.ruДа, иногда наши тесты работают лучше любых экскурсоводов | Источник: Сергей Михайличенко / Fontanka.ru

Да, иногда наши тесты работают лучше любых экскурсоводов

Источник:

Сергей Михайличенко / Fontanka.ru

Взрослые часто думают, что знают о мире гораздо больше детей. А потом путают Арктику и Антарктику. Но не переживайте, настолько сложных вопросов в нашем сегодняшнем тесте вы не встретите. Зато в нем хватает других заданий, найти ответы на которые вам поможет или безупречное знание географии, или безупречное знание географии. Третьего не дано. Ну разве что вы решите схитрить и будете подглядывать правильные ответы, например в поисковике. И всё же мы надеемся, что у вас получится ответить на 10 из 10 собственными силами. Проверим?

ТестПройден 604 раза
1 / 10

Как называется крупнейший город планеты, находящийся за полярным кругом?

  • Готхоб

  • Рейкьявик

  • Мурманск

  • Лонгйир

2 / 10

Где на Земле день равен ночи на протяжении всего года?

  • На полюсах

  • За полярным кругом

  • На нулевом меридиане

  • На экваторе

3 / 10

Какой город стоит на слиянии рек Москвы и Оки?

  • Рязань

  • Воскресенск

  • Коломна

  • Луховицы

4 / 10

Как по-другому называется мечеть «Султанахмет» в Стамбуле?

  • Голубая

  • Розовая

  • Белая

  • Золотая

5 / 10

Как называется самая крупная горная система Кипра?

  • Пентадактилус

  • Педулас

  • Троодос

  • Кирения

6 / 10

Какая посуда, по легенде, дала название столице Татарстана?

  • Тандыр

  • Котел

  • Кастрюля

  • Таджин

7 / 10

Какая горная система самая протяженная на Земле?

  • Гималаи

  • Аппалачи

  • Анды

  • Альпы

8 / 10

Что из перечисленного ниже — остров?

  • Санта-Ана

  • Санто-Стефано

  • Санта-Марта

  • Санта-Моника

9 / 10

Самая высокая гора какой горной системы называется Белуха?

  • Карпаты

  • Кавказ

  • Алтай

  • Урал

10 / 10

Где находится знаменитое на весь мир Ватерлоо?

  • В Бельгии

  • В Швейцарии

  • Во Франции

  • В Нидерландах

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Образование Знание География Развлечение
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Комментарии
1
Гость
5 февраля, 18:54
Сидит ненко скучает, делает для себя открытия и перерабатывает их в тесты
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Гость
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