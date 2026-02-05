Вы правда знаете географию хуже школьников? Проверьте это в нашем тесте

Взрослые часто думают, что знают о мире гораздо больше детей. А потом путают Арктику и Антарктику. Но не переживайте, настолько сложных вопросов в нашем сегодняшнем тесте вы не встретите. Зато в нем хватает других заданий, найти ответы на которые вам поможет или безупречное знание географии, или безупречное знание географии. Третьего не дано. Ну разве что вы решите схитрить и будете подглядывать правильные ответы, например в поисковике. И всё же мы надеемся, что у вас получится ответить на 10 из 10 собственными силами. Проверим?
Как называется крупнейший город планеты, находящийся за полярным кругом?
Готхоб
Рейкьявик
Мурманск
Лонгйир
Где на Земле день равен ночи на протяжении всего года?
На полюсах
За полярным кругом
На нулевом меридиане
На экваторе
Какой город стоит на слиянии рек Москвы и Оки?
Рязань
Воскресенск
Коломна
Луховицы
Как по-другому называется мечеть «Султанахмет» в Стамбуле?
Голубая
Розовая
Белая
Золотая
Как называется самая крупная горная система Кипра?
Пентадактилус
Педулас
Троодос
Кирения
Какая посуда, по легенде, дала название столице Татарстана?
Тандыр
Котел
Кастрюля
Таджин
Какая горная система самая протяженная на Земле?
Гималаи
Аппалачи
Анды
Альпы
Что из перечисленного ниже — остров?
Санта-Ана
Санто-Стефано
Санта-Марта
Санта-Моника
Самая высокая гора какой горной системы называется Белуха?
Карпаты
Кавказ
Алтай
Урал
Где находится знаменитое на весь мир Ватерлоо?
В Бельгии
В Швейцарии
Во Франции
В Нидерландах