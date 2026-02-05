Вы правда знаете географию хуже школьников? Проверьте это в нашем тесте

Взрослые часто думают, что знают о мире гораздо больше детей. А потом путают Арктику и Антарктику. Но не переживайте, настолько сложных вопросов в нашем сегодняшнем тесте вы не встретите. Зато в нем хватает других заданий, найти ответы на которые вам поможет или безупречное знание географии, или безупречное знание географии. Третьего не дано. Ну разве что вы решите схитрить и будете подглядывать правильные ответы, например в поисковике. И всё же мы надеемся, что у вас получится ответить на 10 из 10 собственными силами. Проверим?