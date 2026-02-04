В Ярославле установили плату за продленку в школах Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле установили плату за продленку. Соответствующий приказ департамента образования Ярославской области был подписан 29 января 2026 года заместителем директора департамента Александром Гуськовым.

«Установить плату за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня при организации питания обучающихся, взимаемую с родителей (законных представителей) в размере 87 рублей в день», — говорится в документе.

В приказе оговаривается, что его действие распространяется на муниципальные общеобразовательные организации, подчиненные департаменту образования мэрии Ярославля. Также прописано, что под действие документа подпадают дети, проходящие обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования.

Приказ вступил в силу с момента его подписания.

В мэрии Ярославля пояснили порталу 76.RU, что установленная плата будет взиматься, только если ребенок в продленке ест.

«Стоимость установлена в соответствии с денежной нормой на питание учащихся, установленной постановлением мэрии города Ярославля от 10.12.2025 № 1135 и постановлением Администрации Ярославской области от 21.08.2006 № 178-а. Без организации питания стоимость с родителей (законных представителей) не взимается», — отметили в администрации города.

В мэрии добавили, что с 1 января 2026 года в первоочередном порядке право на зачисление в группы продленного дня получают дети участников СВО. При этом они освобождаются от платы за присмотр и уход.