Стало известно расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год в Ярославской области

В России утвердили даты сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году. Экзамены у выпускников всей страны, в том числе Ярославской области, пройдут в единые дни.
По данным Министерства просвещения РФ, досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.
Сроки начала основного периода ЕГЭ определены с учетом окончания учебного года 26 мая.
В 2026 году досрочный период сдачи ОГЭ пройдет с 21 апреля по 6 мая. Основная волна состоится с 2 по 19 июня, а дополнительный период — с 3 по 14 сентября.
