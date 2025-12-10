НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стало известно расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год в Ярославской области

Стало известно расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год в Ярославской области

В какие дни школьники будут сдавать экзамены

253
В Минпросвещения опубликовали расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Минпросвещения опубликовали расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Минпросвещения опубликовали расписание ОГЭ и ЕГЭ на 2026 год

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В России утвердили даты сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году. Экзамены у выпускников всей страны, в том числе Ярославской области, пройдут в единые дни.

По данным Министерства просвещения РФ, досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.

Сроки начала основного периода ЕГЭ определены с учетом окончания учебного года 26 мая.

Для того чтобы сдать ЕГЭ в досрочный период, необходимо иметь уважительную причину, например: болезнь, участие в учебной или спортивной программе, служба в армии, важные семейные обстоятельства или проживание в удаленном регионе | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаДля того чтобы сдать ЕГЭ в досрочный период, необходимо иметь уважительную причину, например: болезнь, участие в учебной или спортивной программе, служба в армии, важные семейные обстоятельства или проживание в удаленном регионе | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Большая часть выпускников сдают экзамены в основной период | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаБольшая часть выпускников сдают экзамены в основной период | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Дополнительный период ЕГЭ предусмотрен для учащихся, которые по уважительным причинам не смогли пройти экзамен в основные даты | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаДополнительный период ЕГЭ предусмотрен для учащихся, которые по уважительным причинам не смогли пройти экзамен в основные даты | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В 2026 году досрочный период сдачи ОГЭ пройдет с 21 апреля по 6 мая. Основная волна состоится с 2 по 19 июня, а дополнительный период — с 3 по 14 сентября.

Одиннадцатиклассники в обязательном порядке должны сдать два экзамена: ЕГЭ по русскому языку и базовой математике | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаОдиннадцатиклассники в обязательном порядке должны сдать два экзамена: ЕГЭ по русскому языку и базовой математике | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Этого достаточно для получения аттестата | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЭтого достаточно для получения аттестата | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Однако этих экзаменов может быть недостаточно для поступления в вузы, поэтому выпускники также сдают предметы, необходимые для зачисления в университеты по выбранному направлению | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаОднако этих экзаменов может быть недостаточно для поступления в вузы, поэтому выпускники также сдают предметы, необходимые для зачисления в университеты по выбранному направлению | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Напомним, что с 1 сентября 2025 года начал действовать закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно ему, правительство может устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количества студентов и направлений подготовки. Законопроект приняли для того, чтобы на платные места в вузах также действовал конкурс. Подробнее об этом — в нашем материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
