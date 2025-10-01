Можно наконец выспаться: школьников хотят перевести на пятидневку и разрешить им приходить не к 8 утра

Внеклассные занятия хотят перенести на выходные Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России хотят изменить расписание для школьников. Начало уроков предлагают перенести на девять утра, а также закрепить пятидневную учебную неделю. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты.

«В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее девяти часов утра», — говорится в пояснительной записке.

Как объяснил соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, школьники сейчас испытывают колоссальную нагрузку. Учитывая домашние задания и репетиторов, они вынуждены тратить по 10–12 часов в день на освоение программы. Перенос времени занятий даст детям возможность выспаться, а родителям спокойно отвезти их в школу перед работой, отметил депутат в беседе с РИА Новости.

Более того, шестидневка для школьников не дает спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления.

«Систему образования нужно привести в порядок, исключив лишние предметы и сложные для восприятия разделы», — заявил Леонов.

Однако инициативу предполагает проведение в выходные и праздничные дни культурных, спортивных и воспитательных мероприятий. Речь идет о событиях, которые не входят в учебный план и отличаются от стандартного урока.