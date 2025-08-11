Где остались места в 10-е классы в школах Ярославля? Список

Стало известно, в каких школах остались места в 10-е классы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В департаменте образования мэрии Ярославля озвучили, в каких школах остались места в 10-е классы.

Всего в городе осталось 393 места: 167 мест в классы универсального профиля, 17 мест на естественно-научное направление, 56 — на гуманитарное, 103 — на социально-экономическое, 50 — на технологическое.

В каких школах остались места в 10-е классы

Дзержинский район:

гимназия № 2 (Ленинградский просп., 87) — 3 места на естественно-научный профиль, 8 мест на гуманитарный профиль, 11 мест на социально-экономический профиль; кластер № 2 «Вектор», школа № 39 (ул. Урицкого, 32А) — 2 места на естественно-научный профиль, 5 мест на технологический профиль; кластер № 2 «Вектор», школа № 72 (ул. Елены Колесовой, 26) — 2 места на естественно-научный профиль, 4 места — социально-экономический профиль; кластер № 2 «Вектор», школа № 81 (ул. Блюхера, 32А) — 3 места на естественно-научный профиль, 4 места на технологический профиль; школа № 5 (ул. Туманова, 10В) — 2 места на естественно-научный профиль, 5 мест на гуманитарный профиль; школа № 11 (ул. Громова, 10А) — 2 места на естественно-научный профиль, 1 место на социально-экономический профиль; школа № 17 (Красноперевальский пер., 4) — 15 мест, универсальный профиль; школа № 27 (ул. Труфанова, 4) — 4 места на социально-экономический профиль; школа № 29 (Архангельский пр., 13) — 11 мест на социально-экономический профиль, 1 место на технологический профиль; школа № 55 (ул. Громова, 36) — 2 места, гуманитарный профиль; школа № 56 (пр. Моторостроителей, 10) — 1 место в класс социально-экономического профиля. школа № 60 (Большая Любимская ул., 71, посёлок Норское) — 9 мест на гуманитарный профиль; школа № 62 (ул. Труфанова, 16) — 3 места на социально-экономический профиль; школа № 80 (ул. Елены Колесовой, 38) — 1 место на естественно-научный профиль, 1 место на социально-экономический профиль, 5 мест на технологический профиль;

Заволжский район:

школа № 47 (Клубная ул., 23) — 4 места на универсальный профиль;

школа № 51 (Клубная ул., 62) — 3 места на гуманитарный профиль;

школа № 69 (ул. Лебедева, 3А) — 9 мест на социально-экономический профиль;

школа № 77 (ул. Комарова, 1А) — 2 места на социально-экономический профиль;

школа № 83 (Школьный пр., 15) — 1 место на социально-экономический профиль.

Кировский район:

образовательный комплекс № 1 «Лидер», школа № 71 (ул. Свердлова, 62) — 8 мест на универсальный профиль, 6 мест — социально-экономический профиль.

Ленинский район:

школа № 3 (ул. Жукова, 7А) — 6 мест на универсальный профиль, 7 мест на гуманитарный профиль;

школа № 37 (Советская ул., 66) — 1 место на технологический профиль;

школа № 44 (ул. Победы, 28) — 5 мест на универсальный профиль;

школа № 57 (Советская ул., 71) — 2 места на социально-экономический профиль;

школа № 74 (ул. Тургенева, 14) — 3 места на социально-экономический профиль;

школа № 76 (Автозаводская ул., 69Д) — 1 место на гуманитарный профиль, 2 места на технологический профиль;

открытая (сменная) школа № 94 (ул. Зои Космодемьянской, 4А) — 23 места на универсальный профиль.

Красноперекопский район:

школа № 8 (ул. Бахвалова, 3) — 9 мест на гуманитарный профиль;

школа № 12 (ул. Курчатова, 8) — 2 места на социально-экономический профиль и 4 места на технологический профиль;

школа № 13 (ул. Маланова, 10Г) — 1 место на естественно-научный профиль;

школа № 15 (ул. Павлова, 37) — по одному месту осталось на социально-экономический и технологический профили;

школа № 31 (ул. Нефтяников, 26) — 11 мест на социально-экономический и 6 мест на технологический профиль;

школа № 32 (Лесная ул., 1Б) — 6 мест на технологический профиль;

школа № 40 (ул. Будкина, 11) — 7 мест на социально-экономический, 1 место на технологический профиль;

школа № 75 (ул. Рыкачёва, 1) — 8 мест на универсальный профиль, еще 7 — на социально-экономический;

открытая (сменная) школа № 96 (ул. Стачек, 57) — 39 мест, прием учеников без индивидуального отбора.

Фрунзенский район:

гимназия № 1 (пр. Ушакова, 11) — 2 места на технологический профиль;

школа № 6 (пр. Подвойского, 11) — 13 мест на гуманитарный профиль, 7 мест на социально-экономический профиль;

школа № 14 (ул. Гоголя, 7) — 15 мест на гуманитарный профиль;

школа № 16 (Туговская ул., 11) — 24 места на универсальный профиль;

школа № 28 (ул. Калинина, 35А) — 9 мест на социально-экономический профиль, 8 мест на технологический профиль;

школа № 66 (Суздальское ш., 15) — 17 мест на универсальный профиль;

школа № 68 (ул. Калинина, 37А) — 2 места на гуманитарный профиль;

школа № 88 (Звёздная ул., 11) — 1 место на естественно-научный профиль, 4 места на технологический профиль.

Кроме того, 10-й класс будут набирать в новую школу на Большой Федоровской. Как сообщили 76.RU в департаменте образования мэрии Ярославля, в школе будут открыты естественно-научный и технологический профили обучения, также планируется открытие социально-экономического и гуманитарного профилей.

«Прием в 10 класс профильного обучения будет осуществляться по результатам индивидуального отбора в соответствии с локальными нормативными актами школы», — комментировали в депобре.