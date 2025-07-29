Выплату к 1 сентября собрались давать семьям по всей России. Условия

Депутаты хотят исправить неравенство в пособиях между регионами Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Выплату для семей с детьми к 1 сентября предложили распространить на всю территорию страны. Сейчас подобные выплаты существуют лишь в отдельных регионах. С таким предложением выступил Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Впрочем, и он не предлагает давать выплату абсолютно всем. Гаврилов считает, что пособие целесообразно направлять льготным категориям семей. Например, многодетным или малоимущим.

«Во всех регионах России дети в начале сентября отправляются в школу. Где-то родители могут рассчитывать только на федеральное универсальное пособие, размер которого зависит от доходов и количества имущества в семье. А где-то действуют дополнительные региональные выплаты, выделенные на покупку школьной формы, письменных принадлежностей и даже рюкзаков. Так, доступ к помощи оказывается напрямую привязан к месту проживания, а не к самому факту необходимости подготовить ребенка к школе», — сказал Гаврилов в интервью ТАСС.

Если сделать выплату федеральной, то разрыв в пособиях между регионами уйдет в прошлое. Таким образом, исчезнет ситуация, когда в одном регионе семьи получают поддержку, а в другом вынуждены справляться самостоятельно.

«Речь не идет о полном выравнивании условий, но базовый ориентир на равный старт при подготовке к учебному году мог бы придать этим мерам поддержки более целостный системный характер. Выплата в размере, соразмерном базовым затратам на подготовку школьника, могла бы стать минимальной гарантией от государства для всех многодетных, нуждающихся семей, где есть ребенок-школьник, независимо от региона.

Такая мера не отменяет целевых и адресных программ, которые должны учитывать особенности и уязвимость отдельных категорий семей. Базовая сумма могла бы значительно снизить напряженность, особенно для семей, находящихся в ситуации, когда финансовая нагрузка перед школой ощущается наиболее остро», — считает Гаврилов.

Что думаете? Отличная идея. Пусть принимают закон Идея хорошая, но такое пособие нужно вообще всем семьям. Не только льготным А я вообще не хочу, чтобы такие пособия были. Деньги можно потратить на что-то другое

В Госдуме уже подготовили закон, который гарантировал бы семьям выплату размером в 17 тысяч к 1 сентября. Мы рассказывали о подробностях и условиях.