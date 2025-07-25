Ищут замдиректора и учителей-предметников: смотрим, в каких школах Ярославля не хватает педагогов

Сколько платят учителям в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Больше половины лета позади. Скоро родители и школьники начнут погоню за модными рюкзаками и новой формой к началу учебного года. Но не только обучающиеся готовятся к учебе, но и учебные заведения начали поиски новых сотрудников.

В этом материале собрали вакансии учителей в школы Ярославля. Смотрим, каких кадров не хватает и сколько им готовы платить.

МОУ средняя школа № 4

В школе № 4 с углубленным изучением английского языка требуется учитель начальных классов. Согласно данным сайта Hh.ru, за работу с графиком 5/2 предлагают зарплату от 30 до 35 тысяч рублей в месяц до вычета налога.

Из требований к кандидату — опыт работы от 1 до 3 лет. Высшее или среднее специальное педагогическое образование. Из личностных качеств, необходимых для трудоустройства на должность входит дисциплинированность, тактичность, желание работать с детьми.

«Условия труда: учебная нагрузка — 21 часов в неделю, отпуск — 56 календарных дней», — уточняется в объявлении.

Из рабочих обязанностей — организация учебного процесса в начальной школе.

МОУ гимназия № 3

В гимназии № 3 на улице Саукова, 5, в Заволжском районе, ищут двух сотрудников: учителя русского языка и педагога дополнительного образования (кружка по робототехнике). Обоим специалистам готовы платить от 35 тысяч рублей в месяц.

Основные требования работодателя, выдвигаемые к кандидату: порядочность и умение работать в команде. Кроме того, приветствуется знание иностранных языков.

ГОУ ЯО Ярославская школа № 45

Согласно данным сайта Hh.ru, школе № 45 во Фрунзенском районе Ярославля (ул. 2-я Заполянская, д. 25) требуется около десяти сотрудников. Учебное заведение ищет как педагогов — учителей начальных классов, математики, тьютора и других предметников, так и обслуживающий персонал, в том числе уборщика или уборщицу.

Вакансии в школе № 45 Источник: Hh.ru

Какие специалисты требуются в учебном заведении Источник: Hh.ru

Большее всего готовы заплатить учителю начальных классов — от 22,5 тысячи до 40 тысяч рублей. Самая низкая зарплата у социального педагога — 22 440 рублей.

МОУ средняя школа № 88

В школе № 88 на улице Звездная, 11, на Липовой Горе требуется четыре сотрудника: учитель физики, учитель математики и информатики, учитель физкультуры, учитель истории. Всем предлагают зарплату от 25 до 30 тысяч рублей, кроме учителя физкультуры (20 до 25 тысяч рублей).

Требования к кандидатам:

наличие медицинской книжки;

наличие педагогического образования;

знание предмета, который он преподает в образовательном учреждении;

умение грамотно строить план уроков, проводить их с максимальной информационной пользой и эффективностью;

владение дополнительными педагогическими методами, которые не входят в программу обучения.

МОУ средняя школа № 66

В школе № 66 на Суздальском шоссе, 15, ищут учителя начальных классов (зарплата от 28 700 до 35 тысяч рублей) и учителя математики (зарплата от 25 до 35 тысяч рублей).

Кроме того в учебное заведение требуется заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности. Зарплату предлагают от 35 до 50 тысяч рублей. Требуемый опыт работы — от трех до шести лет на административно-хозяйственных или руководящих должностях.

Обязанности замдиректора Источник: Hh.ru

МОУ средняя школа № 55

В школе № 55 на Громова, 36, в Брагине открыто сразу несколько вакансий. Учебному заведению требуются учителя разных предметов.

Так, открыт набор на должность учителя математики. Заработная плата по этой вакансии составляет от 35 до 45 тысяч рублей. Также ищут учителя химии с оплатой от 35 тысяч рублей и учителя физики — зарплата начинается от 30 тысяч рублей. Кроме того, в школе нужен педагог по технологии для мальчиков. На этой позиции предлагают от 30 тысяч рублей в месяц.

Обязанности учителя-предметника Источник: Hh.ru

МОУ средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой

В школе № 2 на проспекте Авиаторов за Волгой открыты две вакансии: учитель начальных классов и преподаватель английского языка. Зарплата в объявлениях не указана.

Учитель начальных классов должен планировать и проводить учебный процесс (в том числе для детей с ОВЗ) в соответствии с ФГОС. Кандидату требуется профильное образование и опыт работы. Предлагаются: график 5/2 (первая смена), возможность повышения квалификации, квалификационная категория, отпуск летом.

МОУ средняя школа № 30

В школе № 30 на улице Угличской, 60, открыты четыре вакансии: учителя биологии, математики и начальных классов.

Учителям биологии и математики предлагают от 25 тысяч рублей, учителю начальных классов — от 20 тысяч. Приветствуется профильное образование и опыт.

МОУ средняя школа № 21 имени А. М. Достоевского

В средней школе № 21 имени А. М. Достоевского на улице Ильинская, 14, требуются учителя математики и английского языка. Стартовая заработная плата по каждой из них составляет от 22 400 рублей.

МОУ средняя школа № 72

В школе № 72 на улице Елены Колесовой, 26, в Брагино открыто восемь вакансий. Требуются учитель начальных классов (для детей с ОВЗ), логопед, педагог-психолог, учителя физкультуры, технологии, информатики, а также специалист по математике и физике. Зарплаты — от 22 440 рублей.

Кроме преподавателей, в школе открыта вакансия уборщика производственных и служебных помещений — за эту работу предлагают от 35 000 рублей.

МОУ средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка

В средней школе № 37 с углубленным изучением английского языка, расположенной на советской улице в центре Ярославля, открыты две педагогические вакансии. Учебное заведение ищет учителя английского языка и учителя труда (технологии). Зарплата в объявлениях не указана.

Подробности вакансии Источник: Hh.ru

МОУ средняя школа № 37

В школе № 37 на Советской улице в центре Ярославля открыты вакансии учителя английского языка и учителя технологии. Зарплата не указана.

МОУ средняя школа № 17

В школе № 17 на Красноперевальском переулке в Брагино открыт набор на должность педагога-организатора. Зарплата — от 30 тысяч рублей в месяц (до вычета налогов). Занятость — полная, график 5/2, рабочий день — 7 часов.

Опыт работы не требуется, но от кандидатов ожидаются образование в педагогической или культурной сфере, дисциплинированность, способность работать в команде и в условиях многозадачности. Также важно уверенное владение компьютером и умение организовывать мероприятия.

В обязанности входят: руководство мероприятиями, написание сценариев, подбор реквизита и взаимодействие с участниками образовательного процесса.

МОУ средняя школа № 60

В школе № 60 на Большой Любимской улице, 71, в Норском районе открыты шесть вакансий.

Учителю математики предлагают от 35 тысяч рублей, учителям русского языка и литературы, а также английского языка — от 30 тысяч. Учителям физкультуры и технологии (для мальчиков) — от 27 тысяч рублей.