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Образование В Ярославле покинула пост директор департамента образования

В Ярославле покинула пост директор департамента образования

Елена Иванова работала с 2016 года

1 356
13 комментариев
Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова покидает свой пост | Источник: Яндекс. Панорамы, мэрия Ярославля / TelegramДиректор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова покидает свой пост | Источник: Яндекс. Панорамы, мэрия Ярославля / Telegram

Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова покидает свой пост

Источник:

Яндекс. Панорамы, мэрия Ярославля / Telegram

Елена Иванова покидает пост директора департамента мэрии Ярославля. Она работала на этой должности с 2016 года.

«От лица мэрии и всех коллег выражаем Елене Анатольевне слова благодарности за высокий профессионализм, самоотдачу и преданность своему делу. Педагоги и сотрудники департамента знают, сколько труда и сил вы вложили в сферу образования города», — сообщили вечером 17 июня в пресс-службе мэрии.

Ярославский педагог работала в сфере образования с 1981 года. Она окончила Ярославский государственный педагогический институт им. К. Д. Ушинского, в 2002 году получила второе высшее образование по специальности «менеджмент организации».

В 2004 году Елена Иванова возглавила отдел образования территориальной администрации Красноперекопского района. В 2009 году стала заместителем директора департамента образования мэрии, а в ноябре 2016 года заняла пост руководителя.

Кто займет ее место, на данный момент не сообщается.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Департамент образования Уходит с поста Елена Иванова
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Комментарии
13
Гость
4 часа
Главное вовремя уйти иначе назначат виноватой во всём
Гость
3 часа
Елена Анатольевна не смогла больше созерцать, как рушат созданную систему образования города. До 1 сентября объединят все школы и сады в комплексы с минимальным штатом. Мыть полы и убирать территорию образовательных учреждений будет некому. Спасибо варягам!!!
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