В Ярославле покинула пост директор департамента образования

Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова покидает свой пост Источник: Яндекс. Панорамы, мэрия Ярославля / Telegram











Елена Иванова покидает пост директора департамента мэрии Ярославля. Она работала на этой должности с 2016 года.

«От лица мэрии и всех коллег выражаем Елене Анатольевне слова благодарности за высокий профессионализм, самоотдачу и преданность своему делу. Педагоги и сотрудники департамента знают, сколько труда и сил вы вложили в сферу образования города», — сообщили вечером 17 июня в пресс-службе мэрии.

Ярославский педагог работала в сфере образования с 1981 года. Она окончила Ярославский государственный педагогический институт им. К. Д. Ушинского, в 2002 году получила второе высшее образование по специальности «менеджмент организации».

В 2004 году Елена Иванова возглавила отдел образования территориальной администрации Красноперекопского района. В 2009 году стала заместителем директора департамента образования мэрии, а в ноябре 2016 года заняла пост руководителя.