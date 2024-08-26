А ваша попала в список? Названы 10 лучших ярославских школ

Где учат лучших? Источник: Александра Мамонтова











Рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ-10 лучших ярославских школ. В список вошли учебные учреждения в Ярославле и Рыбинске. При создании ежегодного рейтинга учитываются результаты поступлений школьников в ведущие университеты страны.

— Эти данные отражают масштаб подготовки наиболее перспективных абитуриентов, — пояснили аналитики.

Кто в тройке лидеров?

На первом месте, как и в прошлом году, расположилась школа для старшеклассников «Провинциальный колледж» (улица Большая Октябрьская, 79). Напомним, школа появилась в девяностые годы на базе летнего лагеря, ее первым директором стал Михаил Груздев — экс-директор областного департамента образования, ныне ректор ЯГПУ им. Ушинского.

«Прокол» второй год удерживает позицию лучшей школы Источник: Кирилл Поверинов











Следом за «Проколом» — 33-я школа имени Карла Маркса с углубленным изучением математики (улица Собинова, 22). В народе ее называют элитной. Согласно материалам с сайта, 15 мая 1805 года в Демидовском училище высших наук была открыта гимназия имени Александра I Благословенного, которую в 1921 году преобразовали в школу имени Карла Маркса.

Школа № 33 ранее считалась лучшей в регионе Источник: Александра Мамонтова











Несмотря на то, что школа упустила лидерскую позицию, в этом году ученики принесли 33-й новый статус. Учреждение попало в топ-300 российских школ с самыми конкурентоспособными выпускниками.

На третьем месте — лицей № 86, расположенный на улице Зелинского в Красноперекопском районе. Учебное учреждение работает с 1990 года. Здесь обучают школьников с 5-го по 11-й классы, основной упор на технические направления — математику, физику, химию, экономику и информатику.

На третьем месте — лицей № 86 Источник: Кирилл Поверинов











Подытожим, в лидерах по сравнению с прошлым годом: сюрприза нет. Провинциальный колледж, школа № 33 и красноперекопский лицей № 86 оставили прежние позиции. А вот расположение в десятке изменилось.

Куда отдавать детей?

На пятое место ворвалась школа № 4 с углубленным изучением английского языка (еще в прошлом году ее поставили на 8-е место), следом расположились гимназии № 2 и 3, заняв 6-е и 7-е места соответственно.

Восьмую строчку отдали школе № 43 (в прошлом году — 10-е место), на девятой — школа № 36, которой в прошлом году не было. Список замыкает школа № 42 имени Н. П. Гусева с углубленным изучением французского языка.

Школа № 49 в этом году вылетела из рейтинга.