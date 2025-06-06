«Дети учатся с удовольствием»: ярославцы назвали лучшие школы в городе

Ярославцы голосуют за лучшую школу в городе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Редакция 76.RU решила выяснить, какая школа в Ярославле самая крутая. Мы предложили читателям телеграм-канала написать свои варианты в комментариях и рассказать, почему именно это учебное учреждение заслуживает почетного звания. Выбираем полуфиналистов.

Какие варианты называли чаще всего:

средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики;

средняя школа № 43 им. А. С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка;

средняя школа «Провинциальный колледж»;

средняя школа № 42 (входит в «Образовательный комплекс № 3 им. Н. П. Гусева»);

лицей № 86;

средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла;

средняя школа № 4 им. Н. А. Некрасова с углубленным изучением английского языка;

средняя школа № 18;

средняя школа № 36;

средняя школа № 11;

средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка;

средняя школа № 90;

средняя школа № 91 «ИнТех».

Вот как описали свой выбор некоторые из читателей.

«Школа № 90. Учителя-профессионалы, математические классы, новое инженерное пространство, пятидневка», — написала пользовательница Лариса.

«Школа № 43. Объективно самая новая, с офигенными учителями, которые реально преподают и любят детей», — рассказала наша читательница Анастасия.

«Прекрасный преподавательский состав, атмосфера, традиции, нацеленность детей на результат и подготовка к ЕГЭ в 58-й школе! Дети учатся с удовольствием. Провинциальный колледж тоже очень хвалят», — указала Екатерина.

В нашем телеграм-канале мы проводим голосование за лучшую школу из вариантов, которые чаще всего называли читатели. Переходите в наш канал и голосуйте.

Составляем рейтинг школ в Ярославле Источник: 76.ru — Ярославль онлайн / t.me

Какие школы попадут в финал? Источник: 76.ru — Ярославль онлайн / t.me

9 июля редакция 76.RU выберет пять школ, которые наберут больше всего голосов, и запустит финальное голосование.