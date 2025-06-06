Стали известны результаты: сколько ярославских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стали известны первые результаты прошедших ЕГЭ. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что максимальные 100 баллов по химии, литературе и истории набрали 30 выпускников в регионе.

«Еще 350 школьников показали отличные результаты, набрав от 80 до 100 баллов», — уточнил глава Ярославской области. — «Поздравляю ребят и их учителей с этим достижением! Это в очередной раз доказывает высокий уровень образования в наших школах. Рассчитываем, что и по другим предметам у наших выпускников будут наивысшие оценки и стобалльные работы».

Министр образования Ярославской области рассказала, что больше всего выпускников набрали 100 баллов на экзамене по химии.

«В Ярославской области максимальный балл по химии набрали 18 человек, по литературе — 9, по истории — 3. Высокие баллы — от 80 до 100 — по химии получили свыше 21% участников, по литературе — почти 26% участников, по истории — более 17%», — рассказала Ирина Лобода.

Для получения официальных результатов ЕГЭ выпускники могут обратиться в свою школу или в орган управления образованием, в котором проходила регистрация на ЕГЭ. Дополнительно можно ознакомиться с предварительными результатами ЕГЭ на специальных сервисах или на портале Госуслуг.

Участники ЕГЭ, не довольные своим результатом, могут пересдать один предмет по выбору при аннулировании предыдущего результата, в дополнительные резервные дни 3 или 4 июля.