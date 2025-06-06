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Образование Стали известны результаты: сколько ярославских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стали известны результаты: сколько ярославских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

По каким предметам им удалось набрать высший балл

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3 комментария
Сколько ярославских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько ярославских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько ярославских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стали известны первые результаты прошедших ЕГЭ. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что максимальные 100 баллов по химии, литературе и истории набрали 30 выпускников в регионе.

«Еще 350 школьников показали отличные результаты, набрав от 80 до 100 баллов», — уточнил глава Ярославской области. — «Поздравляю ребят и их учителей с этим достижением! Это в очередной раз доказывает высокий уровень образования в наших школах. Рассчитываем, что и по другим предметам у наших выпускников будут наивысшие оценки и стобалльные работы».

Министр образования Ярославской области рассказала, что больше всего выпускников набрали 100 баллов на экзамене по химии.

«В Ярославской области максимальный балл по химии набрали 18 человек, по литературе — 9, по истории — 3. Высокие баллы — от 80 до 100 — по химии получили свыше 21% участников, по литературе — почти 26% участников, по истории — более 17%», — рассказала Ирина Лобода.

Выпускники продолжают сдавать экзамены. 10 и 11 июня пройдут ЕГЭ по иностранному языку и информатике.

Для получения официальных результатов ЕГЭ выпускники могут обратиться в свою школу или в орган управления образованием, в котором проходила регистрация на ЕГЭ. Дополнительно можно ознакомиться с предварительными результатами ЕГЭ на специальных сервисах или на портале Госуслуг.

Участники ЕГЭ, не довольные своим результатом, могут пересдать один предмет по выбору при аннулировании предыдущего результата, в дополнительные резервные дни 3 или 4 июля.

Ранее мы рассказывали, что во время экзаменов в регионе удаляли учеников. О том, что они сделали, можно почитать в этом тексте.

А наши коллеги объясняли, как эксперты проверяют бланки, и что делать в случае, если экзамен не получится сдать с первого раза.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
100 баллов на ЕГЭ Выпускники Михаил Евраев
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Комментарии
3
Гость
1 час
Проблема не в этом, а в том, что школьная программа не соответсвует ЕГЭ. В школе готовят не к ЕГЭ, если проще. Если вопрос поставлен на ЕГЭ, то давайте тогда школьную программу заканчивать в 10 классе, выдавать аттестат, а в 11 классе просто тупо готовить к ЕГЭ.
Гость
25 минут
Высокие показатели на ЕГЭ это заслуга детей, родителей и репетиторов, которым родители платили деньги. Школа готовит только к минимуму ЕГЭ по русскому и математике.
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