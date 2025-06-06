Как проверяют бланки и что делать, если я не сдам? Отвечаем на 6 главных вопросов выпускников о ЕГЭ

Каждое лето для тысяч выпускников по всей стране наступает волнительный и ответственный период — время сдачи единого государственного экзамена. И несмотря на то, что экзамен проводится уже более 20 лет, ЕГЭ по-прежнему вызывает множество обсуждений, тревог и споров.
Кто проверяет экзаменационные работы? Можно ли поступить в вуз без этих тестов? И что будет, если не удалось сдать хотя бы один предмет? MSK1.RU собрал пять самых популярных и важных вопросов о ЕГЭ и задал их экспертам. Ответы — в карточках.
- Кто проверяет ЕГЭ?
- Как проверяют ЕГЭ?
- Где смотреть результаты ЕГЭ?
- Что будет, если не сдать ЕГЭ?
- Как и куда можно поступить без ЕГЭ?
- Отменят ли ЕГЭ?
Кто проверяет ЕГЭ?
После окончания экзамена все бланки ответов запечатывают в пакеты и отправляют в РЦОИ — региональный центр обработки информации, где располагается предметная комиссия.
По каждому предмету формируется отдельная комиссия. Обычно в нее входят школьные учителя и преподаватели колледжей и вузов. Туда стараются подбирать наиболее опытных педагогов, рассказал MSK1.RU руководитель Независимой лаборатории образования, исследователь ЕГЭ Антон Чубуков.
«Их в течение года учат проверять ЕГЭ, они сдают специальные зачеты, и те, кто хорошо сдал зачет по итогам обучения, в результате оказываются в составе комиссии и проверяют ЕГЭ», — объяснил MSK1.RU Чубуков.
Как правило, работы выпускников из Москвы проверяют московские комиссии, а учеников из, например, Воронежа — воронежские. Однако некоторая доля работ уходит в так называемую «перекрестную» проверку в другой регион (то есть бланк из Москвы будут смотреть в Воронеже).
Как проверяют ЕГЭ?
Первую, тестовую часть экзамена проверяет компьютер. Специалисты РЦОИ сканируют бланки, а затем программа сверяет варианты ответов. В случае если компьютер не может хорошо прочитать текст, отсканированный ответ за ним перепроверяет человек.
Вторую часть экзамена с развернутыми ответами проверяют члены комиссии. Причем каждую работу обязательно смотрят два эксперта, независимо друг от друга.
«Если они не обсуждают эту работу друг с другом и если их оценки расходятся более чем на 2 балла, то работа попадает на перепроверку к третьему эксперту», — добавил Антон Чубуков.
Ответы на вопросы экзамена экспертам присылают из Рособрнадзора. Во время проверки работ члены комиссии не знают ни имени, ни фамилии экзаменующегося: они закодированы в номера.
Выставив оценку за каждый ответ, комиссия высчитывает общий балл и направляет работу в Федеральный центр тестирования, где бланки ЕГЭ перепроверяют еще раз.
Где смотреть результаты ЕГЭ?
Узнать результаты Единого государственного экзамена можно несколькими способами:
в школе: результаты ЕГЭ приходят классному руководителю, профильному преподавателю или администрации учреждения;
на портале «Госуслуги». Для этого нужно зайти в раздел «Документы» — «Образование» — «Результаты ЕГЭ»;
на официальном информационном портале ЕГЭ. Нужно ввести свои Ф. И. О., паспортные данные и регион сдачи экзамена;
на региональном сайте. Каждый регион может принять решение опубликовать результаты ЕГЭ на своем сайте.
Что будет, если не сдать ЕГЭ?
Если выпускник не сдал экзамен, потому что не смог на него прийти по уважительной причине (например, из-за болезни), то он сможет написать его в резервный день. В этом году они пройдут:
16 июня — география, литература, обществознание, физика;
17 июня — русский язык;
18 июня — иностранные языки (устная часть), история и химия;
19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть) и информатика;
20 июня — математика базового и профильного уровней;
23 июня — все учебные предметы.
Если же выпускник не добрал баллы до порога, то ему нужно прийти на пересдачу. В этом году переписать экзамен можно в два дня:
3 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;
4 июля — биология, география, математика базового и профильного уровней, иностранные языки (устная часть), история, обществознание.
«Можно будет пересдать один предмет. Итоговая оценка будет именно по пересдаче, вне зависимости от того, будет она выше или ниже исходной оценки», — уточнил в разговоре с MSK1.RU Антон Чубуков.
Если же перейти порог не удалось и на пересдаче, то попробовать свои силы можно будет только через год, отметил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
Как и куда можно поступить без ЕГЭ?
Если выпускник не стал сдавать экзамен или не смог набрать минимум баллов, то поступить в вуз он не сможет, даже частный. Исключение составляют абитуриенты особых категорий. Это:
выпускники колледжей и техникумов;
выпускники с инвалидностью;
иностранцы;
граждане, получившие среднее образование за границей;
граждане, желающие получить второе высшее образование.
Для них предусмотрены внутренние вступительные испытания, которые проходят в самом вузе.
По словам Сергея Комкова, без ЕГЭ также могут поступить целевики и абитуриенты по квоте: например, участники СВО, их дети, победители всероссийских и международных олимпиад.
Выпускник, который не входит ни в одну из этих категорий, может поступить в заведение, дающее среднее специальное образование: колледж или техникум. Для поступления экзамены не нужны, только средний балл в аттестате.
Отменят ли ЕГЭ?
Разговоры вокруг отмены ЕГЭ длятся уже не первый год. Соответствующий законопроект вносили в Госдуму и в 2024-м. Авторы предлагали заменить единый экзамен госэкзаменами по школьным предметам. Тогда документ отклонили.
По мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, сейчас «под разговоры о возможной отмене ЕГЭ сфера его применения только расширяется».
В разговоре с MSK1.RU он рассказал о нескольких законах, которые приняли в России в последнее время. Во-первых, теперь без ЕГЭ поступить в вуз после среднего профессионального образования смогут только те, кто учился в колледже по профилю. Во-вторых, в трех регионах РФ (в том числе в Москве) стартовал эксперимент, по которому учеников в 10-й класс будут отбирать по результатам ОГЭ.
«Третье, принят закон об ограничении приема на платные учебные места в вузы. И одним из критериев того, разрешат ли вузу платный прием, будет как раз средний балл ЕГЭ поступающих», — добавил в разговоре с MSK1.RU Смолин.
Сейчас в Госдуме также рассматривают вопрос об отмене ОГЭ, сообщила MSK1.RU первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, это позволит снизить «колоссальное психологическое давление на учащихся».
«Нужно, конечно, реформировать систему. На протяжении последних лет мы наблюдаем, как эта форма аттестации, призванная оценить знания учащихся, на деле порождает целый ряд серьезных проблем», — подчеркнула Лантратова.