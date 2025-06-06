Как проверяют бланки и что делать, если я не сдам? Отвечаем на 6 главных вопросов выпускников о ЕГЭ

После окончания экзамена все бланки ответов запечатывают в пакеты и отправляют в РЦОИ — региональный центр обработки информации, где располагается предметная комиссия.

По каждому предмету формируется отдельная комиссия. Обычно в нее входят школьные учителя и преподаватели колледжей и вузов. Туда стараются подбирать наиболее опытных педагогов, рассказал MSK1.RU руководитель Независимой лаборатории образования, исследователь ЕГЭ Антон Чубуков.

«Их в течение года учат проверять ЕГЭ, они сдают специальные зачеты, и те, кто хорошо сдал зачет по итогам обучения, в результате оказываются в составе комиссии и проверяют ЕГЭ», — объяснил MSK1.RU Чубуков.

Как правило, работы выпускников из Москвы проверяют московские комиссии, а учеников из, например, Воронежа — воронежские. Однако некоторая доля работ уходит в так называемую «перекрестную» проверку в другой регион (то есть бланк из Москвы будут смотреть в Воронеже).