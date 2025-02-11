В России приняли новые правила поступления в вузы. Что изменится для ярославских студентов

Новые правила зачисления в университеты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Министерством образования и науки были утверждены новые правила поступления в университеты. Теперь во всех вузах, на всех формах обучения (очном, очно-заочном и заочном) будут действовать единые правила и сроки зачисления.

Нововведения коснутся и ярославских университетов. В этом материале разбираемся, что изменится в 2025 году.

Даты приемной комиссии в 2025 году

Одно из нововведений — единые сроки приемной комиссии на 2025–2026 учебный год. Если раньше в разных университетах могли отличаться даты, например, приема заявлений на участие в конкурсном отборе, то сейчас такого не случится. Во всех вузах будет одинаковый график.

20 июня — единая дата начала приема заявлений и документов на зачисление;

15–20 июля — завершение приема документов на специальностях, где сдают дополнительные вступительные экзамены (ДВИ);

21–25 июля — период проведения дополнительных вступительных экзаменов (ДВИ);

25 июля — завершение приема документов на специальностях, где не нужны вступительные экзамены;

27 июля — публикация конкурсных списков;

до 12:00 1 августа (по московскому времени) — крайний срок подачи согласия на зачисление, поступающих без вступительных экзаменов (БВИ), в пределах квот;

2–3 августа — публикация приказа о зачислении поступающих без вступительных экзаменов (БВИ), в пределах квот;

до 12:00 5 августа (по московскому времени) — крайний срок подачи согласия на зачисление для поступающих основной волны;

6–7 августа — публикация приказа о зачислении поступающих, подавших согласие на зачисление на основе конкурсных мест.

Прием в университеты в 2025 году пройдет в три этапа: приоритетный (для льготных категорий), основной и дополнительный (если останутся свободные места). Важное уточнение, что количество мест для дополнительного приема университеты должны огласить не позднее 12 августа.

Сроки дополнительного этапа приемной комиссии:

14–20 августа — прием заявлений от тех, кто сдает дополнительные вступительные экзамены (ДВИ);

13–21 августа — проведение дополнительных вступительных экзаменов (ДВИ);

21 августа — конец приема заявлений поступающих, которые не сдают дополнительные вступительные экзамены (ДВИ);

22 августа — публикация конкурсных списков;

до 12:00 25 августа (по московскому времени) — предоставление согласий от поступающих по приоритетному этапу;

26 августа — публикация приказов о зачислении;

до 12:00 28 августа (по московскому времени) — предоставление согласий от поступающих по основному этапу.

29 августа — публикация приказов о зачислении.

Во сколько вузов можно подать документы?

Еще одно изменение в правилах зачисления в университеты касается количества учебных заведений и направлений, куда абитуриент может подать документы.

— Предельное количество организаций, в которые поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, составляет 5.

Ранее каждый вуз индивидуально определял максимальное количество направлений, на которые выпускник мог подать документы.

Оригинал аттестата не нужен

Раньше для зачисления в университет абитуриенты должны были лично предоставить оригинал аттестата. Это создавало неудобство для поступающих из других городов. Теперь таких проблем не будет.

«Для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема поступающий представляет согласие на зачисление в конкретную организацию. Согласие на зачисление предоставляется в электронном виде посредством проставления на ЕПГУ электронной отметки о согласии на зачисление или на бумажном носителе посредством подачи в организацию заявления о согласии на зачисление (лично или через оператора почтовой связи). Предоставление согласия на зачисление в электронном виде осуществляется не чаще чем один раз в 2 часа», говорится в п. 93 приказа Минобрнауки от 27.11.2024 № 821.

Получается, что с 2025 года абитуриенты смогут подтвердить согласие на поступление заявлением. В случае с дистанционной подачей документов свою отметку можно подать через портал «Госуслуги».

Стоит отметить, что по-прежнему согласие на зачисление можно подать только в один университет.

Баллы за индивидуальные достижения

За успехи в учебе, спорте, олимпиадах и других областях при поступлении в вуз можно получить дополнительные баллы. Список таких достижений довольно обширен.

Раньше за ГТО во всех университетах минимально давали два балла при поступлении. Теперь университеты сами решают, сколько баллов зачесть за значок.

Появился перечень индивидуальных достижений на места целевого обучения. Теперь там дают дополнительные 5 баллов к максимальным 10 баллам за индивидуальные достижения, которые могут получить все абитуриенты — и бюджетники, и платники.

— Баллы за целевые индивидуальные достижения, в качестве которых рассматривается участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации, которые учитываются в соответствии с пунктом 150 Порядка при приеме на обучение на места в пределах целевой квоты в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения. Количество баллов за целевые индивидуальные достижения составляет 5, — говорится в п. 54 приказа Минобрнауки от 27.11.2024 № 821.

Также добавили возможность получить дополнительные баллы за дополнительное образование. Что им считать, определит вуз.

Ограничение числа платных мест в университетах

Раньше университеты имели право самостоятельно увеличивать количество платных мест для поступления, даже если в первоначальном плане их было меньше. Например, университет мог заявить о 25 платных местах, но в итоге принять 40 абитуриентов, оплачивающих обучение, если желающих было значительно больше.

С 2025 года этого нельзя будет сделать. Университеты обязаны заранее устанавливать максимально допустимое количество платных мест.

Новые правила оформления конкурсных списков

Также с 2025 года изменится порядок составления конкурсных списков: