Есть нарушители: в ярославском Минобре рассказали об итогах ОГЭ по математике

В Ярославской области с ОГЭ по математике выгнали двух школьников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во вторник, 4 июня, российские девятиклассники сдавали ОГЭ по математике. В Ярославской области на экзамен зарегистрировались 13841 участник.

«Открыто 155 пунктов проведения экзаменов, на дому — 32 ППЭ, на базе медицинских организаций — два ППЭ, в УФСИН — четыре ППЭ», — сообщили в региональном Министерстве образования.

Не обошлось без нарушителей. Как сообщили 76.RU в Минобре, в двух школах области, в Борисоглебском районе и Ярославле, школьники попытались пронести на экзамены «запрещенку»: телефон и шпаргалку.

Так как математика является обязательной, ребята смогут пересдать экзамен только в сентябре.

Это не первый случай нарушений на ОГЭ в этом году. Ранее мы рассказывали, что в Ярославле с экзамена по географии из-за телефона удаляли школьника.

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике будут известны не позднее 18 июня и 19 июня соответственно.