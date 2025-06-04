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Образование Есть нарушители: в ярославском Минобре рассказали об итогах ОГЭ по математике

Есть нарушители: в ярославском Минобре рассказали об итогах ОГЭ по математике

За что выгнали школьников из аудиторий

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1 комментарий
В Ярославской области с ОГЭ по математике выгнали двух школьников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области с ОГЭ по математике выгнали двух школьников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с ОГЭ по математике выгнали двух школьников

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Во вторник, 4 июня, российские девятиклассники сдавали ОГЭ по математике. В Ярославской области на экзамен зарегистрировались 13841 участник.

«Открыто 155 пунктов проведения экзаменов, на дому — 32 ППЭ, на базе медицинских организаций — два ППЭ, в УФСИН — четыре ППЭ», — сообщили в региональном Министерстве образования.

Не обошлось без нарушителей. Как сообщили 76.RU в Минобре, в двух школах области, в Борисоглебском районе и Ярославле, школьники попытались пронести на экзамены «запрещенку»: телефон и шпаргалку.

Так как математика является обязательной, ребята смогут пересдать экзамен только в сентябре.

Это не первый случай нарушений на ОГЭ в этом году. Ранее мы рассказывали, что в Ярославле с экзамена по географии из-за телефона удаляли школьника.

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике будут известны не позднее 18 июня и 19 июня соответственно.

Ранее мы разъясняли правила поступления в 10-й класс.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
1
Гость
1 час
Сегодня 4 июня. Но сегодня среда :) Вчера был вторник. Но 3 июня :) "Во вторник, 4 июня, российские девятиклассники сдавали ОГЭ по математике." Так в какой день сдавали экзамен?
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