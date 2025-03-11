ЕГЭ под угрозой: на всероссийской олимпиаде школьников произошла утечка заданий. Как с этим бороться?

Победа на олимпиаде дает право на поступление в вуз без результатов ЕГЭ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Родители самых умных учеников бьют тревогу: после того как 28 февраля закончились региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), в интернете стали плодиться телеграм-каналы, которым якобы заранее «слили» задания и ответы на них.

Как итог, некоторые дети получили высокие результаты на олимпиаде нечестным путем и попали в следующий этап, где будут бороться за льготу — поступление в университет без учета баллов ЕГЭ. Подробности — в материале E1.RU.

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) проходит ежегодно по 24 предметам. Она состоит из четырех этапов: школьного, муниципального (городского), регионального и заключительного. Дети, набравшие наибольшее количество баллов на последнем этапе, могут поступить в профильный вуз без результатов ЕГЭ. Это призеры и победители олимпиады. Если ребенок поступает на непрофильную специальность, то по решению вуза ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, по которому он писал олимпиаду. Эти льготы действуют четыре года. Результаты ВсОШ-2025 станут известны в конце апреля.

Родители уже пожаловались на утечку заданий и ответов главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и в Минпросвещения России. Больше всего сообщений было из Иркутска, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. Именно в этих регионах участники получили аномально высокие баллы, что уже подозрительно. В Свердловской области, наоборот, нет ни одного ребенка с высоким результатом.

Источник: Екатерина Мизулина / T.me Источник: Екатерина Мизулина / T.me

Среди самых обсуждаемых предметов — география, история и право, английский язык.

По другой версии, дети не покупали ответы заранее, а нанимали репетиторов, отправляли им задания, а те решали их прямо во время участия в состязаниях.

И подобных телеграм-каналов — несколько десятков Источник: Движение за запрет абортов / T.me

— Посмотрите этот канал. Там за деньги сливают олимпиадные задания, а это профильная олимпиада для поступления в вузы ФСБ! То есть кто-то, кто купил эти сливы, стал призером или победителем и с горячим сердцем поступил в вуз ФСБ, чтобы потом работать в системе, — недоумевает читатель E1.RU.

Что говорят власти

В Минпросвещения выпустили официальное обращение, связанное со скандалом. Там сказали, что взяли ситуацию на особый контроль: в каждом пункте проведения олимпиады ведется видеосъемка, а всех нарушителей удаляют из аудитории.

— Туры регионального этапа олимпиады проводятся с минимальными временными разрывами при получении заданий между субъектами Российской Федерации. Такой подход позволяет исключить возможность их утечки. Передача олимпиадных комплектов осуществляется по защищенной почте с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации за один час до начала проведения тура, — говорится в сообщении.

Там же подтвердили, что в некоторых регионах были выявлены факты утечки заданий по географии. Результаты участников перепроверят.

Редакция E1.RU отправила официальный запрос в Минпросвещения России, чтобы узнать, в каких именно регионах произошла утечка, по каким предметам и сколько детей было дисквалифицировано. Как только к нам поступит ответ, мы его опубликуем.

Слишком высокие баллы у участников ВсОШ вызвали массу вопросов у родителей Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Как с этим бороться

Виталий Фадеев, старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем управления ИРИТ-РТФ УрФУ, объяснил E1.RU, что утечки данных происходили и ранее на других олимпиадах. Такое может произойти и во время ЕГЭ.

— Чаще всего такие утечки происходят изнутри, из организации, которая организует олимпиады. К тому же страна большая, существует разница в часовых поясах. Например, на Дальнем Востоке задания выдают раньше, а в других регионах — позже, — объяснил Виталий Фадеев. — Поэтому в итоге получается вот такая несправедливость.

Бороться с телеграм-каналами — это как бороться с ветряными мельницами. Можно их пытаться закрывать, но они всё равно будут появляться. Закрыть их сложно, так как они не нарушают никакое законодательство, предоставляя эту информацию. Виталий Фадеев старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем управления ИРИТ-РТФ УрФУ

Здесь необходимо изменить систему доступа к заданиям, чтобы исключить утечку изнутри. Только так эти данные не будут просачиваться в телеграм-каналы, — отметил Фадеев.

Некоторых участников олимпиады действительно дисквалифицировали Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Минпросвещения отметили, что олимпиадные задания шифруют с помощью криптографической защиты информации. Виталий Фадеев объяснил, что это значит: в регионы отправляют задания, и необходим специальный ключ шифрования, чтобы открыть этот файл.

— Но не забывайте, что это для того, чтобы открыть задания на той стороне, которая будет проводить эти мероприятия. Допустим, в какой-то регион приходят задания, им предоставляется криптографический ключ, с помощью которого задания можно открыть и посмотреть. Но никто же далее не запрещает после этого их распечатать, сделать фотографии и так далее.

То есть олимпиадные задания невозможно открыть на этапе доставки в регион, до этого они защищены. А вот уже внутри региона есть недоработки и, конечно, играет роль человеческий фактор. Виталий Фадеев старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем управления ИРИТ-РТФ УрФУ

Скрытая угроза

Для детей подобные телеграм-каналы таят в себе еще одну опасность. Под видом продажи ответов могут скрываться мошенники, уверена Мария Синицына, старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков F6 DRP.

— Например, один из ботов предлагает приобрести ответы на олимпиаду по информатике «Сириус» за 200 рублей, но удастся ли получить их? Маловероятно, — уверена Мария Синицына. — Зачастую после оплаты ничего не присылают или отправляют абсолютно неверные ответы, за прошлые годы или выдуманные.