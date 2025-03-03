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Образование В Ярославле уменьшилось число воспитанников в детских садах

В Ярославле уменьшилось число воспитанников в детских садах

Что об этом известно

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9 комментариев
В Ярославле уменьшается число детей в детских садах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле уменьшается число детей в детских садах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле уменьшается число детей в детских садах

Источник:

В Ярославле за последние годы уменьшилось количество воспитанников в детских садах. Еще в 2023 году более 33 тысяч детей посещали дошкольные образовательные учреждения, а в 2024-м — на 1,5 тысячи меньше. Об этом свидетельствуют данные в отчете департамента образования мэрии, представленном муниципалитету 28 февраля.

— Приоритетом развития дошкольного образования в 2024 году стало обеспечение доступности и качества оказания образовательных услуг. В образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, получают образовательную услугу 31 589 детей (в 2023 году — 33 151 ребенок), — говорится в отчете.

К тому же увеличилось количество семей, которые отдали ребенка в частный сад. В 2023 году был в частные сады ходил 561 ребенок, в 2024-м — 680.

— Численность детей дошкольного возраста продолжает уменьшаться. Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 81,4% от общего количества детей дошкольного возраста, в том числе в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 79,7%, — уточняется в отчете.

Вместе с тем уменьшаются очереди на зачисление в муниципальные садики. По данным департамента образования мэрии Ярославля, потребность в строительстве дошкольных детских образовательных учреждений сохраняется только в микрорайонах с активной жилой застройкой.

— Следует отметить, что после комплектования дошкольных учреждений в мае, очередность значительно снижается, поэтому достижение планового показателя осуществляется по итогам первого полугодия, к концу календарного года очередность вновь увеличивается, — утверждают в депобре.

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Комментарии
15
Гость
59 минут
Рождаемость падает в стабильной сверхдержаве . Выделяйте русским жилье за рождение детей тогда и будет бум в демографии . А с мигрантами мы не будем уживаться
Гость
7 минут
демография это отражение антисоциальной политики российского государства. всё для олигархов. ничего для трудящихся
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