В Ярославле студентам задержали стипендии. В чём причина

В ЯрГУ задержали стипендии студентам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Демидовском университете Ярославля студентам задержали стипендии. Об этом рассказали в пресс-службе вуза 26 февраля.

— Друзья, не беспокойтесь: стипендия в пути! Вчера у одного из банков возник технический сбой, из-за которого зачисления не у всех произошли вовремя. Сейчас университет на постоянной связи с его представителями, — написали в соцсетях Ярославского государственного университета им. Демидова. — Пока мы не можем обозначить конкретные сроки, в которые проблема будет решена, но не беспокойтесь — ваша стипендия обязательно до вас доберётся.

Как уточнили 76.RU в университете, обычно студентам начисляются стипендия 25-го числа каждого месяца. Из-за технических проблем, возникших в банке, который занимается переводом выплат, часть обучающихся получили деньги, а часть — еще нет. Но проблема решается.

Кстати, ранее у нас выходил большой обзорный текст про стипендии в разных учебных заведениях Ярославля. Сколько денег можно получить за усердную учебу в вузах города — читайте в этом материале.

Обновление на 14:17

По данным Демидовского университета, проблема со стипендиями устранена.