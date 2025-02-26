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Образование В Ярославле студентам задержали стипендии. В чём причина

В Ярославле студентам задержали стипендии. В чём причина

Ежемесячную выплату получили не все обучающиеся

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4 комментария
В ЯрГУ задержали стипендии студентам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ЯрГУ задержали стипендии студентам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ЯрГУ задержали стипендии студентам

Источник:

В Демидовском университете Ярославля студентам задержали стипендии. Об этом рассказали в пресс-службе вуза 26 февраля.

— Друзья, не беспокойтесь: стипендия в пути! Вчера у одного из банков возник технический сбой, из-за которого зачисления не у всех произошли вовремя. Сейчас университет на постоянной связи с его представителями, — написали в соцсетях Ярославского государственного университета им. Демидова. — Пока мы не можем обозначить конкретные сроки, в которые проблема будет решена, но не беспокойтесь — ваша стипендия обязательно до вас доберётся.

Как уточнили 76.RU в университете, обычно студентам начисляются стипендия 25-го числа каждого месяца. Из-за технических проблем, возникших в банке, который занимается переводом выплат, часть обучающихся получили деньги, а часть — еще нет. Но проблема решается.

Кстати, ранее у нас выходил большой обзорный текст про стипендии в разных учебных заведениях Ярославля. Сколько денег можно получить за усердную учебу в вузах города — читайте в этом материале.

Обновление на 14:17

По данным Демидовского университета, проблема со стипендиями устранена.

— Зачисления всем доставлены в полном объеме, — сообщили 76.RU в вузе.

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Комментарии
4
Гость
6 часов
Каждый день задержки перечисления это небольшой но доход банка. И чем меньше банк тем он больше заинтересован в наличии подобных счетов и возможностью "поиграть" с ними. С другой стороны задержка верный признак проблем у банка с выполнением обязательств.
Гость
4 часа
Не заплатил государству что-то вовремя - получи пени, жди судебных приставов. Не получил что-то вовремя - терпи, но надбавок за просрочку не жди, а будешь вякать отключим свет...
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