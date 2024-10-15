До 38 тысяч рублей: какие стипендии получают студенты в вузах Ярославля

Мы узнали в вузах размер стипендии для студентов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первый семестр в вузах Ярославской области в самом разгаре — пока не прошла зимняя сессия, студенты могут радоваться ежемесячной стипендии, которая варьируется в зависимости от оценок и внеучебной деятельности. А каков ее размер?

Мы узнали в вузах региона, сколько получают студенты. Публикуем обзор.

ЯГТИ

Студенты-отличники получают повышенные стипендии Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В ЯГТИ имени Фирса Шишигина стипендия может разниться от двух тысяч с хвостиком до почти 14 тысяч рублей.

Сколько получают студенты театрального института:

первокурсники — 2067 рублей;

за оценки 4 и 5 — 2500 рублей;

за оценки 5 и 4, с преобладанием высшего балла — 3 тысячи рублей;

за оценки «отлично» по всем предметам — 3500 рублей;

повышенная стипендия за учебу — 9 тысяч рублей;

повышенная за культурно-творческую деятельность — 8500 рублей;

социальная стипендия — 3800 рублей;

повышенная социальная и государственная академическая стипендия нуждающимся, обучающимся на первом и втором курсах на «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» — 13 919 рублей.

ЯГМУ

В ЯГМУ минимальный размер стипендии составляет 2153 рубля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском государственном медицинском университете минимальный размер стипендии составляет чуть больше двух тысяч рублей.

Стипендии в медицинском вузе:

минимальная для студентов бакалавриата и специалитета — 2153 рубля;

материальная поддержка для всех студентов — 4 тысячи рублей;

максимальная — 14 996 рублей.

Аграрный университет

Студенты Аграрного университета получают стипендию от Россельхозбанка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском государственном аграрном университете студенты за успехи в учебе получают от 3 до 13 тысяч рублей.

Стипендии в сельхозакадемии:

минимальная: для студентов бакалавриата — 3200 рублей, магистратуры — 3700 рублей; аспиранты — 10 700 рублей;

студентам-отличникам бакалавриата — 4800 рублей, магистратуры — 5800 рублей;

студенты, имеющие результаты и успехи в научной, общественной, культурно-массовой, спортивной деятельности получают государственную академическую стипендию в повышенном размере — от 8268 рублей до 10 335 рублей.

— Студенты, имеющие результаты и успехи в научной, общественной, культурно-массовой, спортивной деятельности получают государственную академическую стипендию в повышенном размере — от 8268 рублей до 10 335 рублей, — добавили в пресс-службе аграрного университета.

ЯГТУ

Назван размер стипендий в ЯГТУ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском государственном техническом университете минимальная стипендия составляет 2500 рублей. В вузе предусмотрены разные программы, которые увеличивают денежную выплату.

Стипендии для студентов ЯГТУ:

базовая академическая стипендия составляет 2500 рублей;

при получении отличных оценок — 5 тысяч рублей;

повышенная академическая — 8 тысяч рублей.

— По «Программе лучших» базовая стипендия может быть увеличена в 3 раза. Кроме того, студент имеет право на получение материальной помощи, — пояснили в пресс-службе ЯГТУ.

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

В педагогическом вузе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославском государственном педагогическом университете минимальная стипендия, как и в театральном институте, составляет 2067 рублей. Студенты могут рассчитывать на денежные поощрения.

Какая стипендия в «педе»:

минимальная — 2067 рублей;

у хорошистов — 2633 рубля;

если в зачетке 4 и 5 — 3291 рубль;

у отличников — 3950 рублей;

имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной или спортивной деятельностях — 12 тысяч рублей.

— Трудно установить максимальный размер государственной академической стипендии, так как объем средств для выплаты стипендий студентам определяется на каждый семестр на основе базового размера стипендии, утвержденного ученым советом университета, но не ниже нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, с учетом уровня инфляции и числа студентов, претендующих на получение государственных академических стипендий, — указали в университете.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Студенты Демидовского университета получают 2640 рублей ежемесячно Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославском государственном университете имени П. Г. Демидова разнится перечень стипендий. В вузе поощряют рублем даже первокурсников с высокими баллами.

Сколько платят в ЯрГУ:

первокурсникам — 2640 рулей; поступившим с баллами выше 290 — 7360 рублей;

студентам-хорошистам — 3680 рублей;

студентам, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» на промежуточной аттестации — 4600 рублей;

студентам-отличникам — 5520 рублей;

иностранным студентам и лицам без гражданства, обучающимся по программам и не имеющим оценки «хорошо» и «отлично» — 2067 рублей.

Как уточнили в пресс-службе ЯрГУ им. Демидова, студенты бакалавриата могут подать заявления на повышенные государственные академические стипендии по одному из пяти направлений.

Какие академические стипендии есть в «Демиде»:

при наличии достижений в научно-исследовательской деятельности — до 22 080 рублей;

при наличии достижений в учебной или спортивной деятельности — 14 720 рублей;

при наличии достижений в общественной или культурной деятельности — до 18 400 рублей.

В университете имени П. Г. Демидова разъяснили, что студенты могут рассчитывать на иные выплаты.

Дополнительные стипендии:

правительства РФ — 1440 рублей, по приоритетным направлениям — 5 тысяч рублей;

президента РФ — 2200 рублей, по приоритетным направлениям — 7 тысяч рублей;

стипендия имени профессора Г. С. Миронова для физико-математических и естественно-научных направлений — 11 040 рублей;

стипендия имени профессора Л. В. Сретенского для гуманитарных и социально-экономических направлений подготовки — 11 040 рублей;

стипендия НСО Фонда целевого капитала ЯрГУ «Фонд развития ЯрГУ» — стипендия «ПСМ: Потенциал. Стремление. Молодость» — 7500 рублей.

В ЯрГУ также указали, что максимальный размер стипендии может достигать до 85 тысяч рублей.

— Максимальный объем средств от стипендий, которые может получить при должном старании студент ЯрГУ за один раз следующий: за научно-исследовательскую деятельность, стипендия Миронова/Сретенского, стипендия президента РФ по приоритетным направлениям, стипендия «ПСМ: Потенциал. Стремление. Молодость», стипендия губернатора Ярославской области. В результате получаем 47 620 рублей, и с учетом единовременной выплаты 38 тысяч рублей сумма может достигать 85 620 рублей, — объяснили в пресс-службе вуза.

РГАТУ им. П. А. Соловьева

В РГАТУ базовая стипендия составляет 2700 рублей Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











В Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А. Соловьева студенты получают от 2700 рублей. В вузе реализуются программы, участники которых получают дополнительные выплаты. У студентов программы есть именные стипендии и специальные выплаты, например за знание иностранных языков.

Стипендии в РГАТУ:

базовая — 2700 рублей;

стипендия участникам проекта «Крылья Ростеха» и «Код Ростеха», которые РГАТУ реализует с «ОДК-Сатурн» — от 7 до 10 тысяч рублей, дополнительная стипендия от «ОДК-Сатурн» — 20 тысяч рублей;

выплаты первокурсникам-высокобалльникам (не менее 255 баллов), победившим в научно-образовательном проекте «Интеллектуальный реактор», — 18 100 рублей.

— Предусмотрены надбавки за достижения в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности, — пояснили в пресс-службе РГАТУ. — У первокурсников есть надбавки за баллы ЕГЭ: 210–239 баллов — 1,25 базовой стипендии, 240–254 баллов — 2,1 базовой, выше 254 баллов — 3 базовые, — добавили в вузе.

Выплаты губернатора

Студенты вузов Ярославской области также могут претендовать на губернаторские стипендии, их назначают два раза в год.

Сколько составляет губернаторская стипендия: