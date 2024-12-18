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Образование Будет возможность пересдать: появилось расписание ОГЭ и ЕГЭ в Ярославской области на 2025 год

Будет возможность пересдать: появилось расписание ОГЭ и ЕГЭ в Ярославской области на 2025 год

Публикуем данные от Минпросвещения России

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Расписание ОГЭ и ЕГЭ

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Стало известно расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году в Ярославской области. Для выпускников будет организовано три периода сдачи экзаменов: досрочный, основной и резервный.

Основная волна сдачи ЕГЭ начнется 23 мая и продлится до 11 июня. В случае, если выпускник заболел, у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально, участие в ЕГЭ возможно в резервные сроки — 16–20 июня и 23 июня.

Также с 2024 года у школьников есть возможность пересдать один из экзаменов по выбору. Ранее до окончания экзаменационной кампании переписать можно было только русский язык и базовую математику. Другие предметы — на следующий год. В 2025 году одиннадцатиклассники смогут повторно сдать один из экзаменов 3 и 4 июля.

Расписание ОГЭ на 2025 год

Период сдачи основного государственного экзамена начнется 21 мая и продлится до 16 июня.

А резервные дни назначены с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля.

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