В ярославском вузе студентов частично перевели на дистант. В чем причина

Из-за ремонта студентов Демидовского университета перевели на дистант Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Четыре факультета в Ярославском Демидовском университете частично перевели на дистанционное обучение. Такое решение было принято из-за ремонта учебных корпусов на Кирова, 8/10 и проспекта Матросова, 9.

— В связи с запланированными работами занятия в смешанном формате проводятся у студентов физического факультета, факультета иностранных языков, факультета биологии и экологии, факультета психологии, — рассказал 76.RU проректор по развитию инфраструктуры и комплексной безопасности ЯрГУ Александр Краснов.

Как отметили в пресс-службе университета, на время ремонта часть занятий проводятся в других корпусах, а некоторые переведены в дистант.

— Иные факультеты университета, не затронутые ремонтными работами, функционируют в обычном режиме, — добавил Александр Краснов.