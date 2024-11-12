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Образование В ярославском вузе студентов частично перевели на дистант. В чем причина

В ярославском вузе студентов частично перевели на дистант. В чем причина

Речь идет о Демидовском университете

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3 комментария

Из-за ремонта студентов Демидовского университета перевели на дистант

Четыре факультета в Ярославском Демидовском университете частично перевели на дистанционное обучение. Такое решение было принято из-за ремонта учебных корпусов на Кирова, 8/10 и проспекта Матросова, 9.

— В связи с запланированными работами занятия в смешанном формате проводятся у студентов физического факультета, факультета иностранных языков, факультета биологии и экологии, факультета психологии, — рассказал 76.RU проректор по развитию инфраструктуры и комплексной безопасности ЯрГУ Александр Краснов.

Как отметили в пресс-службе университета, на время ремонта часть занятий проводятся в других корпусах, а некоторые переведены в дистант.

— Иные факультеты университета, не затронутые ремонтными работами, функционируют в обычном режиме, — добавил Александр Краснов.

Напомним, что ранее студенты экономического факультета Демидовского университета жаловались на холод в аудиториях. Из-за холодных батарей обучающимся приходилось сидеть на занятиях в куртках. Что стало причиной — читайте в этом материале.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Разруха всюду разруха но времени на раскачку нет отправляем гуманитарную помощь и дотации всем братским народам
Гость
1 час
это столица Золотого Кольца, представьте как выживают в маленьких русских городках и деревнях Всё идёт по плану?
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