В мэрии отказались от идеи объединять школы. Но есть нюанс

Мэрия отменила постановление об оптимизации школ в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэрия отменила постановление об объединении школ в образовательные комплексы в Ярославле. Документ был опубликован на сайте городской администрации днем 4 октября.

Решение касается только образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ», в рамках которой к школе № 49 планировалось присоединение школ № 7, 42 и детских садов № 37, 75, 102, 124.

— Мэрия города Ярославля постановляет признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 05 сентября 2024 года № 806 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений», — говорится в документе.

Как уточняется в постановлении мэрии, документ вступит в силу с 5 октября 2024-го.

Напомним, что ранее стало известно о создании в Ярославле двух образовательных комплектов. К школе № 49 собирались присоединить школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады должны были стать муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“».

По второму проекту к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».