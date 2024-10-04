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Образование В мэрии отказались от идеи объединять школы. Но есть нюанс

В мэрии отказались от идеи объединять школы. Но есть нюанс

Что об этом известно

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5 комментариев

Мэрия отменила постановление об оптимизации школ в Ярославле

Мэрия отменила постановление об объединении школ в образовательные комплексы в Ярославле. Документ был опубликован на сайте городской администрации днем 4 октября.

Решение касается только образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ», в рамках которой к школе № 49 планировалось присоединение школ № 7, 42 и детских садов № 37, 75, 102, 124.

— Мэрия города Ярославля постановляет признать утратившим силу постановление мэрии города Ярославля от 05 сентября 2024 года № 806 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений», — говорится в документе.

Как уточняется в постановлении мэрии, документ вступит в силу с 5 октября 2024-го.

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Напомним, что ранее стало известно о создании в Ярославле двух образовательных комплектов. К школе № 49 собирались присоединить школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады должны были стать муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“».

По второму проекту к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

Это вызвало широкий общественный резонанс. Дело дошло до суда. Подробнее об объединении школ в Ярославской области читайте в специальном сюжете.

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Комментарии
5
Гость
1 час
в объединении нет ничего плохого меньше начальства - лучше жизнь вопрос как делать и ради чего
Гость
24 минуты
Ни одна оптимизация не принесла чего-то хорошего,а только бардак и разруху.
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