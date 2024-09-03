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Образование В Ярославле в крупном спальном районе объединят детсады. Что это значит

В Ярославле в крупном спальном районе объединят детсады. Что это значит

Документ появился на сайте мэрии

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1 комментарий

Отразиться ли объединение на воспитанниках детсадов, пока не понятно

В Ярославле объединят детские сады № 96 и № 98. 2 сентября 2024 года на сайте мэрии Ярославля появилось постановление о «реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения». Документ подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Из постановления известно, что к детскому саду № 98 по адресу Академика Колмогорова, 5а присоединят сад № 96 на Чернопрудной, 14. Дошкольные учреждения находятся буквально в одном дворе.

«Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение „Детский сад № 98“, являющееся бюджетным учреждением, в форме присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения „Детский сад № 96“, являющегося бюджетным учреждением», — сказано в постановлении.

Расстояние между детскими садами около 500 метров

До 27 ноября 2024 года детскому саду № 98 должны передать здания, закрепленные за учреждением № 96. По плану реорганизация будет идти до 3 февраля 2025 года.

«Заместителю мэра города Ярославля по социальной политике обеспечить исполнение мероприятий по реорганизации в срок до 03.02.2025», — сообщается в постановлении.

Журналист 76.RU позвонила в администрацию детсадов, которые собрались объединять. Там на вопросы о реорганизации отвечать отказались.

Детсад, куда ходит ваш ребенок, собираются реорганизовать? Вы работаете в одном из учреждений, о котором мы написали? Свяжитесь с редакцией!

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Мы отправили запрос в мэрию Ярославля. Ответ обязательно опубликуем.

Напомним, в августе 2023 года стало известно об аналогичном объединении в Ярославле элитной школы № 4 имени Некрасова с детским садом № 206. В прошлом году, как и в случае с детсадами на Фрунзе, в постановлении мэрии был прописан алгоритм реорганизации. Там, помимо прочего, есть пункты «о прекращении деятельности присоединенного юридического лица», «оформление актов приемки-передачи показателей лицевого счета» сада.

Подобный механизм действует при оптимизации поликлиник и больниц. В здравоохранении на такое идут ради уменьшения управленческого звена и, как следствие, расходов: вместо двух директоров в поликлинике и больнице появляется один управленец в общем медучреждении.

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Детский сад Дети Объединение Оптимизация
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Комментарии
1
Гость
3 сентября 2024, 18:13
"Подобный механизм действует при оптимизации поликлиник и больниц. В здравоохранении на такое идут ради уменьшения управленческого звена и, как следствие, расходов: вместо двух директоров в поликлинике и больнице появляется один управленец в общем медучреждении." Сказочники!. Так и поликлиники и больницы исчезают. Как . например , поликлиника на Московском, детская больница на Ленина
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