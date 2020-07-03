Антимонопольщики вынесли предостережение главе правительства Ярославской области

В Ярославской области антимонопольщики вынесли предостережение председателю регионального правительства Дмитрию Степаненко. Им не понравилось, как выделяются субсидии Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства. Получилась следующая схема — фонду деньги дают из бюджета, а он потом выдаёт льготные кредиты предпринимателям.
— Установлено, что за период с 2018 по 2020 годы субсидии предоставлялись исключительно Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, — говорится в материалах регионального Управления ФАС.
Дело в том, что существует постановление правительства Ярославской области, в котором прописано, что субсидии могут выделяться только некоммерческим организациям, созданным с участием субъектов РФ. В УФАС посчитали это положение дискриминационным, другая некоммерческая организация не сможет получить субсидии из бюджета.
Антимонопольная служба потребовала, чтобы Степаненко изменил постановление и предостерегла его от невыполнения своего решения.
— Предостерегаем председателя правительства Ярославской области от бездействия по внесению изменений в пункт порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере микрофинансирования и предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, — уточнили в ведомстве.
В правительстве Ярославской области заверили, что данное предостережение будет рассмотрено в установленном порядке.
— С учётом вынесенных замечаний в нормативно-правовой акт будут внесены необходимые изменения, — сообщили они. — УФАС будет уведомлено об исполнении данных требований.
- В строгом соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №316 в рамках действия Государственной программы России «Экономическое развитие и инновационная экономика» оказание финансовой господдержки бизнесу Ярославской области возможно только в рамках созданных государственных институтов поддержки МСП. На территории Ярославской области финансовую поддержку предпринимателям в виде займов и поручительств может предоставлять Фонд поддержки МСП, созданный с участием Ярославской области. Напомним, что в текущем году в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции на оказание поддержки бизнесу региона было дополнительно привлечено из федерального бюджета порядка 260 млн. рублей, - прокомментировал и.о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской обалсти Дмитрий Глушков.
Ранее антимонопольщики доказали вину чиновницы Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области в грубых нарушениях при закупках инсулина для льготников.