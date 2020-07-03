Антимонопольщики вынесли предостережение главе правительства Ярославской области

Дело в том, что существует постановление правительства Ярославской области, в котором прописано, что субсидии могут выделяться только некоммерческим организациям, созданным с участием субъектов РФ. В УФАС посчитали это положение дискриминационным, другая некоммерческая организация не сможет получить субсидии из бюджета.



Антимонопольная служба потребовала, чтобы Степаненко изменил постановление и предостерегла его от невыполнения своего решения.



— Предостерегаем председателя правительства Ярославской области от бездействия по внесению изменений в пункт порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере микрофинансирования и предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, — уточнили в ведомстве.



В правительстве Ярославской области заверили, что данное предостережение будет рассмотрено в установленном порядке.

— С учётом вынесенных замечаний в нормативно-правовой акт будут внесены необходимые изменения, — сообщили они. — УФАС будет уведомлено об исполнении данных требований.