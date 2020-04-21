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Автолюбители рассчитывают, что вскоре смогут тратить меньше денег на заправках

Автолюбители рассчитывают, что вскоре смогут тратить меньше денег на заправках

Сегодня с утра обрушение цен на нефть до рекордно минимальных отметок удивили и заставили задуматься многих ярославцев. Автомобилисты предположили, что в связи с падением стоимости сырья логичнее ждать, что и бензин на заправках подешевеет. Мы уточнили у заправщиков и экономистов, к чему готовиться.

— Никаких значительных изменений пока в цене на топливо нет, — говорят на автозаправочных станциях. — И даже в ближайшее время мы не ожидаем ни снижения, ни повышения стоимости бензина. Единственное, можно отметить, что за последнее время увеличился спрос на дизельное топливо.

Примерно такого же мнения придерживаются и эксперты в области экономики.

— Раньше, когда было серьёзное снижение цен на нефть, народ с удивлением отмечал — почему нефть и бензин в мире дешевеют практически синхронно, а у нас, чем сильнее дешевеет нефть, тем дороже бензин становится, — поделился мнением экономист Александр Прохоров. — Всё потому, что наши нефтепроизводители и продающие сырьё организации несут убытки на внешнем рынке. Они компенсируют это тем, что повышают цены на рынке внутреннем. Так они балансируют свои доходы и расходы.

Экономист также объяснил, что это не инициатива нефтяников, а условия, в которых им приходится здесь работать.

— Они по-прежнему обязаны платить налоги, они обременены социальной ответственностью: спорт, культура и так далее, а это большие расходы, от которых им не отказаться, — добавил эксперт. — Поэтому, как правило, при падении цены на нефть, бензин у нас не дешевеет, а дорожает. Бензин по-прежнему для автомобилистов является предметом роскоши. И на этот раз снижения стоимости бензина на ярославских заправках я не жду.

Сегодня утром стало известно, что мировые цены на нефть рухнули до рекордных минимальных отметок. Сразу несколько сортов сырья оказались в отрицательных значениях. В социальных сетях ярославские автолюбители начали бурно обсуждать, что наконец-то появился шанс покупать топливо по приемлемым ценам. Но, похоже, этого не произойдёт.

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