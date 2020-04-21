Примерно такого же мнения придерживаются и эксперты в области экономики.

— Раньше, когда было серьёзное снижение цен на нефть, народ с удивлением отмечал — почему нефть и бензин в мире дешевеют практически синхронно, а у нас, чем сильнее дешевеет нефть, тем дороже бензин становится, — поделился мнением экономист Александр Прохоров. — Всё потому, что наши нефтепроизводители и продающие сырьё организации несут убытки на внешнем рынке. Они компенсируют это тем, что повышают цены на рынке внутреннем. Так они балансируют свои доходы и расходы.



Экономист также объяснил, что это не инициатива нефтяников, а условия, в которых им приходится здесь работать.



— Они по-прежнему обязаны платить налоги, они обременены социальной ответственностью: спорт, культура и так далее, а это большие расходы, от которых им не отказаться, — добавил эксперт. — Поэтому, как правило, при падении цены на нефть, бензин у нас не дешевеет, а дорожает. Бензин по-прежнему для автомобилистов является предметом роскоши. И на этот раз снижения стоимости бензина на ярославских заправках я не жду.

