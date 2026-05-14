Переработок станет больше: в Госдуме подняли лимит сверхурочных

Допустимый объем сверхурочной работы вырос вдвое — с 120 до 240 часов в год. Соответствующий закон приняли в Госдуме во втором и третьем чтениях.
Поправки в Трудовой кодекс внесло правительство. Ранее ТК РФ разрешал переработку не более четырех часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. Сверхурочные оплачивают в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном — за последующие.
«При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, начиная с 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час», — отмечается в законе.
Новые правила вводят отдельные лимиты для некоторых категорий:
Работники государственных и муниципальных учреждений, которые трудятся по внутреннему совместительству больше чем на четверть месячной нормы, смогут работать сверхурочно не более 120 часов в год.
Пенсионеров и лиц предпенсионного возраста разрешат привлекать к переработкам только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Сотрудники с вредными условиями труда также не смогут перерабатывать больше 120 часов в год, а привлекать их можно лишь с их письменного согласия и при наличии медицинского заключения.
Те, кого привлекают к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, получили право на один рабочий день для диспансеризации с сохранением зарплаты. Закон также запрещает отзывать из отпуска работников с вредными условиями труда. Исключением могут стать чрезвычайные ситуации. Кроме того, из закона исключили возможность уведомлять об увольнении в электронном виде.