Переработок станет больше: в Госдуме подняли лимит сверхурочных

За каждый час сверхурочной работы должны доплачивать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Допустимый объем сверхурочной работы вырос вдвое — с 120 до 240 часов в год. Соответствующий закон приняли в Госдуме во втором и третьем чтениях.

Поправки в Трудовой кодекс внесло правительство. Ранее ТК РФ разрешал переработку не более четырех часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. Сверхурочные оплачивают в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном — за последующие.

«При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, начиная с 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час», — отмечается в законе.

Новые правила вводят отдельные лимиты для некоторых категорий:

Работники государственных и муниципальных учреждений, которые трудятся по внутреннему совместительству больше чем на четверть месячной нормы, смогут работать сверхурочно не более 120 часов в год. Пенсионеров и лиц предпенсионного возраста разрешат привлекать к переработкам только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Сотрудники с вредными условиями труда также не смогут перерабатывать больше 120 часов в год, а привлекать их можно лишь с их письменного согласия и при наличии медицинского заключения.