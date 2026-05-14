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Экономика Переработок станет больше: в Госдуме подняли лимит сверхурочных

Переработок станет больше: в Госдуме подняли лимит сверхурочных

Подробности нового закона

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За каждый час сверхурочной работы должны доплачивать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU За каждый час сверхурочной работы должны доплачивать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За каждый час сверхурочной работы должны доплачивать

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Допустимый объем сверхурочной работы вырос вдвое — с 120 до 240 часов в год. Соответствующий закон приняли в Госдуме во втором и третьем чтениях.

Поправки в Трудовой кодекс внесло правительство. Ранее ТК РФ разрешал переработку не более четырех часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. Сверхурочные оплачивают в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном — за последующие.

«При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, начиная с 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час», — отмечается в законе.

Новые правила вводят отдельные лимиты для некоторых категорий:

  1. Работники государственных и муниципальных учреждений, которые трудятся по внутреннему совместительству больше чем на четверть месячной нормы, смогут работать сверхурочно не более 120 часов в год.

  2. Пенсионеров и лиц предпенсионного возраста разрешат привлекать к переработкам только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

  3. Сотрудники с вредными условиями труда также не смогут перерабатывать больше 120 часов в год, а привлекать их можно лишь с их письменного согласия и при наличии медицинского заключения.

Те, кого привлекают к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, получили право на один рабочий день для диспансеризации с сохранением зарплаты. Закон также запрещает отзывать из отпуска работников с вредными условиями труда. Исключением могут стать чрезвычайные ситуации. Кроме того, из закона исключили возможность уведомлять об увольнении в электронном виде.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Сверхурочная работа Переработка Госдума Закон Оплата
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Комментарии
7
Гость
14 мая, 17:26
Все привыкли к неспешному расслабону. Забыли, как работали наши предки еще поколение-два назад. РАссказали бы им про досуг, про поиск себя и вот эту всю фигню современной философии. Они бы поржали. Или пальцем у виска покрутили
Гость
14 мая, 16:50
Арбайтен, негра?
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Гость
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