На бензин придется раскошелиться: что подорожало в Ярославской области

На какие продукты взлетели цены в регионе Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, что подорожало в Ярославской области в марте 2026 года. Согласно данным специалистов Ярославльстата, цены значительно выросли на спектр всевозможных услуг.

Так, юристу теперь придется отдать на 33,3% больше, услуги почты выросли на 17%, а проезд в поездах дальнего следования — на 16,1%.

Заметно выросли цены и на непродовольственные товары. Специалисты объяснили это подорожанием моторного топлива.

«Бензин подорожал в среднем на 1,3%, дизельное топливо — на 0,2%, компримированный газ — на 1,7%, газовое моторное топливо — на 0,7%», — отметили в Ярославльстате.

В продовольственных товарах снизились цены на кофе, чай и мороженое. Но другие продукты при этом значительно подорожали.

«Зафиксирован рост цен на яйца куриные (+6,2%) и сахар (+3,2%); среди овощей более всего выросли цены на помидоры (+21,4%) и сладкий перец (+17,0%). Капуста, лук, свекла и морковь подорожали на 6–8 процентов, а цены на огурцы, напротив, снизились почти на треть. Среди фруктов отмечен рост цен только на виноград (+15,0%) и бананы (+3,5%)», — поделились специалисты Ярославльстата.

Что подорожало в Ярославской области в апреле

С 14 по 20 апреля

Сосиски и сардельки — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 587 рублей;

маргарин — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 290 рублей;

сыр — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 918 рублей;

хлеб и булочные изделия — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 110 рублей;

крупа гречневая-ядрица — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 86 рублей;

вермишель — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 106 рублей;

водка — цена выросла на 1%. Стоимость литра — около 964 рублей.

С 21 по 27 апреля

Свинина (кроме бескостного мяса) — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 369 рублей;

колбаса вареная — цена выросла на 3%. Стоимость 1 кг — около 578 рублей;

рыба мороженая неразделанная — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 251 рубля;

масло сливочное — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 998 рублей;

масло подсолнечное — цена выросла на 2%. Стоимость 1 литр — около 146 рублей;

смеси сухие молочные для детского питания — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 1645 рублей;

консервы овощные для детского питания — цена выросла на 8%. Стоимость 1 кг — около 796 рублей;

консервы фруктово-ягодные для детского питания — цена выросла на 3%. Стоимость 1 кг — около 586 рублей;

печенье — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 321 рубля;

чай черный байховый — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 1525 рублей;

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 120 рублей;

морковь — цена выросла на 3%. Стоимость 1 кг — около 52 рублей;

обед в кафе — цена выросла на 1%. Стоимость на одного человека — около 446 рублей.