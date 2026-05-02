На бензин придется раскошелиться: что подорожало в Ярославской области

Стало известно, что подорожало в Ярославской области в марте 2026 года. Согласно данным специалистов Ярославльстата, цены значительно выросли на спектр всевозможных услуг.
Так, юристу теперь придется отдать на 33,3% больше, услуги почты выросли на 17%, а проезд в поездах дальнего следования — на 16,1%.
Заметно выросли цены и на непродовольственные товары. Специалисты объяснили это подорожанием моторного топлива.
«Бензин подорожал в среднем на 1,3%, дизельное топливо — на 0,2%, компримированный газ — на 1,7%, газовое моторное топливо — на 0,7%», — отметили в Ярославльстате.
В продовольственных товарах снизились цены на кофе, чай и мороженое. Но другие продукты при этом значительно подорожали.
«Зафиксирован рост цен на яйца куриные (+6,2%) и сахар (+3,2%); среди овощей более всего выросли цены на помидоры (+21,4%) и сладкий перец (+17,0%). Капуста, лук, свекла и морковь подорожали на 6–8 процентов, а цены на огурцы, напротив, снизились почти на треть. Среди фруктов отмечен рост цен только на виноград (+15,0%) и бананы (+3,5%)», — поделились специалисты Ярославльстата.
Что подорожало в Ярославской области в апреле
С 14 по 20 апреля
Сосиски и сардельки — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 587 рублей;
маргарин — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 290 рублей;
сыр — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 918 рублей;
хлеб и булочные изделия — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 110 рублей;
крупа гречневая-ядрица — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 86 рублей;
вермишель — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 106 рублей;
водка — цена выросла на 1%. Стоимость литра — около 964 рублей.
С 21 по 27 апреля
Свинина (кроме бескостного мяса) — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 369 рублей;
колбаса вареная — цена выросла на 3%. Стоимость 1 кг — около 578 рублей;
рыба мороженая неразделанная — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 251 рубля;
масло сливочное — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 998 рублей;
масло подсолнечное — цена выросла на 2%. Стоимость 1 литр — около 146 рублей;
смеси сухие молочные для детского питания — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 1645 рублей;
консервы овощные для детского питания — цена выросла на 8%. Стоимость 1 кг — около 796 рублей;
консервы фруктово-ягодные для детского питания — цена выросла на 3%. Стоимость 1 кг — около 586 рублей;
печенье — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 321 рубля;
чай черный байховый — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 1525 рублей;
макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 120 рублей;
морковь — цена выросла на 3%. Стоимость 1 кг — около 52 рублей;
обед в кафе — цена выросла на 1%. Стоимость на одного человека — около 446 рублей.
Ранее мы рассказывали о повышении стоимости огурцов. Резкий рост цен на них также отмечался в январе 2025 года. Тогда эксперты связывали это явление с сезонным снижением урожайности тепличных овощей зимой, ростом затрат на отопление и электроэнергию, а также удорожанием импортных поставок из-за повышения себестоимости и валютных колебаний.