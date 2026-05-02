НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

зап.

 747мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Атака БПЛА на Ярославль
Где помогают вернуть здоровье
Очереди на АЗС
Изувечил пассажира «Яавтобуса»
Где поймать настоящее лето
Пожар на НПЗ — подробности
Умер 19-летний хоккеист
Атака БПЛА — коротко
Афиша на выходные
Экономика На бензин придется раскошелиться: что подорожало в Ярославской области

На бензин придется раскошелиться: что подорожало в Ярославской области

Публикуем данные Ярославльстата

2 755
На какие продукты взлетели цены в регионе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНа какие продукты взлетели цены в регионе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На какие продукты взлетели цены в регионе

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, что подорожало в Ярославской области в марте 2026 года. Согласно данным специалистов Ярославльстата, цены значительно выросли на спектр всевозможных услуг.

Так, юристу теперь придется отдать на 33,3% больше, услуги почты выросли на 17%, а проезд в поездах дальнего следования — на 16,1%.

Заметно выросли цены и на непродовольственные товары. Специалисты объяснили это подорожанием моторного топлива.

«Бензин подорожал в среднем на 1,3%, дизельное топливо — на 0,2%, компримированный газ — на 1,7%, газовое моторное топливо — на 0,7%», — отметили в Ярославльстате.

В продовольственных товарах снизились цены на кофе, чай и мороженое. Но другие продукты при этом значительно подорожали.

«Зафиксирован рост цен на яйца куриные (+6,2%) и сахар (+3,2%); среди овощей более всего выросли цены на помидоры (+21,4%) и сладкий перец (+17,0%). Капуста, лук, свекла и морковь подорожали на 6–8 процентов, а цены на огурцы, напротив, снизились почти на треть. Среди фруктов отмечен рост цен только на виноград (+15,0%) и бананы (+3,5%)», — поделились специалисты Ярославльстата.

Что подорожало в Ярославской области в апреле

С 14 по 20 апреля

  • Сосиски и сардельки — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 587 рублей;

  • маргарин — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 290 рублей;

  • сыр — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 918 рублей;

  • хлеб и булочные изделия — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 110 рублей;

  • крупа гречневая-ядрица — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 86 рублей;

  • вермишель — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 106 рублей;

  • водка — цена выросла на 1%. Стоимость литра — около 964 рублей.

С 21 по 27 апреля

  • Свинина (кроме бескостного мяса) — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 369 рублей;

  • колбаса вареная — цена выросла на 3%. Стоимость 1 кг — около 578 рублей;

  • рыба мороженая неразделанная — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 251 рубля;

  • масло сливочное — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 998 рублей;

  • масло подсолнечное — цена выросла на 2%. Стоимость 1 литр — около 146 рублей;

  • смеси сухие молочные для детского питания — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 1645 рублей;

  • консервы овощные для детского питания — цена выросла на 8%. Стоимость 1 кг — около 796 рублей;

  • консервы фруктово-ягодные для детского питания — цена выросла на 3%. Стоимость 1 кг — около 586 рублей;

  • печенье — цена выросла на 2%. Стоимость 1 кг — около 321 рубля;

  • чай черный байховый — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 1525 рублей;

  • макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — цена выросла на 1%. Стоимость 1 кг — около 120 рублей;

  • морковь — цена выросла на 3%. Стоимость 1 кг — около 52 рублей;

  • обед в кафе — цена выросла на 1%. Стоимость на одного человека — около 446 рублей.

Ранее мы рассказывали о повышении стоимости огурцов. Резкий рост цен на них также отмечался в январе 2025 года. Тогда эксперты связывали это явление с сезонным снижением урожайности тепличных овощей зимой, ростом затрат на отопление и электроэнергию, а также удорожанием импортных поставок из-за повышения себестоимости и валютных колебаний.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Стоимость Цена Продукты Ярославльстат
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY6
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
Гость
1 августа, 15:41
Зато туда продаем топливо за бесценок, компенсируют за счет своих
Гость
3 мая, 13:17
Просто нужно меньше покупать и тратить денег, а не сметать с прилавков всё на что глаз упал, машина вообще не нужная роскошь на неё полно затрат, к тому же сейчас в автобусах бесплатно катаются. Меньше работать надо на унитаз, тогда и рост цен почти не заметите.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско
Надежда Губарь
Мнение
Наследие, которое чудом не развалилось: транспортный эксперт разнес миф о «вечных» советских дорогах
Олег Арефьев
Блогер, предприниматель, владелец в транспортном бизнесе
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Рекомендуем