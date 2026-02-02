НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Три типа банковских счетов, которые нужно закрыть прямо сейчас, чтобы не остаться c долгами

Некоторые карты способны создать немало проблем владельцам

110
Перечень счетов можно проверить в личном кабинете налогоплательщика | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПеречень счетов можно проверить в личном кабинете налогоплательщика | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Перечень счетов можно проверить в личном кабинете налогоплательщика

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Наличие неиспользуемых банковских счетов может создать их владельцам неожиданные финансовые проблемы, включая образование долга перед кредитной организацией. О том, какие из них стоит закрыть, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Из-за высокой доступности банковских услуг у многих граждан открыто одновременно несколько счетов и карт в разных финансовых организациях. Часть из них не используется годами, однако даже при нулевом балансе они несут риски.

«Лучше закрывать те счета, которые не используются, но могут генерировать расходы. Например, даже при нулевом остатке банк может списывать плату за обслуживание, если условия для бесплатного сервиса перестали выполняться», — пояснил Александр Хаминский агентству «Прайм». 

Эксперт предупредил, что регулярное списание комиссий по неконтролируемому счету ведет к формированию отрицательного баланса (технического овердрафта) и задолженности перед банком. Клиент может не подозревать о долге, пока не получит официальную претензию, а сумма к тому времени способна оказаться значительной.

Юрист рекомендует обратить внимание на три типа счетов:

  1. Те, что находятся в банках, свернувших присутствие в регионе клиента. В 2025 году российские банки закрыли рекордные 1,7 тысячи отделений. «Если банк ликвидирует офис в вашем городе, управление счетом, особенно при необходимости личного визита, станет крайне затруднительным», — отметил Хаминский.

  2. Старые зарплатные или социальные счета, которыми не пользовались более полугода. Банк вправе сам инициировать закрытие таких счетов при отсутствии операций и нулевом балансе свыше шести месяцев.

  3. Любые счета с нулевым остатком, за которыми не ведется мониторинг, из-за риска списания неизвестных клиенту комиссий.

Полный перечень счетов, открытых на ваше имя, можно найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России в разделе «Сведения о банковских счетах». Проведение такой проверки поможет избежать скрытых угроз для личных финансов.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
