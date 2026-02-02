НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -19

0 м/c,

 746мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Боб Хартли похвалил игру «Локомотива»
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Как изменился размер пособий и маткапитал
Погода в первую неделю февраля
Где отдохнуть зимой по-русски
Большая афиша
Потратят 110 млн из городского бюджета
Экономика «Выросла на 38%»: ярославцы пожаловались на резкий рост платы за капремонт

«Выросла на 38%»: ярославцы пожаловались на резкий рост платы за капремонт

Почему увеличилась сумма взноса

845
В Ярославской области повысили плату за капремонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области повысили плату за капремонт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области повысили плату за капремонт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на резкий рост платы за капремонт в 2026 году.

«Оплата за капитальный ремонт в городе Ярославле выросла с 1 января на 38 %! Прошу дать пояснения, чем обосновано повышение тарифа?», — спросила в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева подписчица Елизавета.

На вопрос ответили в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.

Власти отметили, что по постановлению регионального правительства «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» с 1 января 2026 года был увеличен минимальный взнос на капитальный ремонт. Он составил 14 рублей 60 копеек. В 2025 году размер взноса был 10 рублей 61 копейка.

«Все годы действия региональной программы капитального ремонта, с 2014 года и по настоящее время, ежегодный рост минимального взноса составлял от 60 до 90 копеек за квадратный метр, а в 2018–2019 годах размер минимального взноса не менялся вовсе. При этом стоимость строительных материалов и услуг специалистов выросла за это время в разы. Для того, чтобы сохранить запланированные региональной программой объемы выполнения ремонтов на ближайший трехлетний период 2026–2028 годов, увеличен и объем финансирования», — пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.

Кстати, ярославцам стоит готовиться к росту платежей за капремонт и в последующие годы. По указанному постановлению правительства, в 2027 году взнос в регионе составит 15 рублей 30 копеек, в 2028 году — 16 рублей 13 копеек.

Напомним, в Ярославской области платежи за коммунальные услуги в 2026 году повышаются дважды. Первое увеличение уже произошло с 1 января — на 1,7%. Оно связано с увеличением базовой ставки НДС. Второе повышение запланировано с 1 октября. С этого времени в Ярославской области тарифы на коммунальные услуги в среднем увеличатся на 14%.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Тариф Рост Капитальный ремонт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY9
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
Сергей А.В.

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

1 час
Хапок. грабь, пока есть что грабить....
Гость
1 час
Обычный грабёжъ под видом работ...!!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Рекомендуем