«Выросла на 38%»: ярославцы пожаловались на резкий рост платы за капремонт

В Ярославской области повысили плату за капремонт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пожаловались на резкий рост платы за капремонт в 2026 году.

«Оплата за капитальный ремонт в городе Ярославле выросла с 1 января на 38 %! Прошу дать пояснения, чем обосновано повышение тарифа?», — спросила в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева подписчица Елизавета.

На вопрос ответили в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.

Власти отметили, что по постановлению регионального правительства «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» с 1 января 2026 года был увеличен минимальный взнос на капитальный ремонт. Он составил 14 рублей 60 копеек. В 2025 году размер взноса был 10 рублей 61 копейка.

«Все годы действия региональной программы капитального ремонта, с 2014 года и по настоящее время, ежегодный рост минимального взноса составлял от 60 до 90 копеек за квадратный метр, а в 2018–2019 годах размер минимального взноса не менялся вовсе. При этом стоимость строительных материалов и услуг специалистов выросла за это время в разы. Для того, чтобы сохранить запланированные региональной программой объемы выполнения ремонтов на ближайший трехлетний период 2026–2028 годов, увеличен и объем финансирования», — пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.

Кстати, ярославцам стоит готовиться к росту платежей за капремонт и в последующие годы. По указанному постановлению правительства, в 2027 году взнос в регионе составит 15 рублей 30 копеек, в 2028 году — 16 рублей 13 копеек.