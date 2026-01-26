Не надо ждать пенсии: какие льготы положены тем, кому до заслуженного отдыха осталось несколько лет

Статус предпенсионера присваивается автоматически Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В России продолжает действовать комплекс мер поддержки для граждан предпенсионного возраста. Этот статус, введенный в 2019 году в рамках пенсионной реформы, призван поддержать тех, кому до заслуженного отдыха осталось несколько лет. Главным нововведением 2026 года стало автоматическое информирование граждан о присвоении статуса, что упрощает доступ к льготам. Подробнее расскажем обо всех преимуществах и мерах поддержки.

Кто считается предпенсионером в 2026 году

Предпенсионер — это гражданин, которому до выхода на страховую пенсию по старости осталось пять лет или меньше.

В 2026 году на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчины 1962 года рождения (в 64 лет). Соответственно, предпенсионерами считаются:

женщины 1972 года рождения (с 54 лет);

мужчины 1962 года рождения (с 59 лет).

Статус может наступить раньше для имеющих право на досрочную пенсию: работников вредных производств, медиков, учителей, жителей Крайнего Севера, многодетных матерей (с тремя и более детьми) и родителей детей-инвалидов.

Какие есть преимущества у предпенсионеров

Льготы для этой категории граждан охватывают налоговую, трудовую, социальную сферы и поддержку в случае потери работы.

Налоговые льготы

Налог на имущество : полное освобождение от уплаты налога на один объект недвижимости каждого вида (квартира, дом, гараж, хозяйственная постройка до 50 кв. м, творческая мастерская).

Земельный налог : налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров (6 соток) земельного участка. Если участок не превышает эту площадь, налог может не начисляться вовсе.

Льгота предоставляется автоматически на основе данных Соцфонда, но для возврата излишне уплаченных налогов нужно обратиться в ФНС с заявлением.

Трудовые гарантии и поддержка занятости

Защита от увольнения : запрещен необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение по причине возраста. За такие действия работодатель может понести уголовную ответственность по статье 144.1 УК РФ.

Дни для диспансеризации : право на два оплачиваемых рабочих дня ежегодно для прохождения профилактического медицинского осмотра.

Повышенное пособие по безработице : если предпенсионер, имеющий не менее 26 недель стажа за последний год, встанет на учет в центр занятости, размер пособия рассчитывается в процентах от среднего заработка:

первые 3 месяца — 75%;

следующие 4 месяца — 60%;

далее — 45%.

Максимальный размер с 1 февраля 2026 года — 16 067 рублей.

Бесплатное переобучение : возможность пройти курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки по направлению службы занятости.

Досрочный выход на пенсию : если предпенсионер, оставшийся без работы (например, при сокращении), не может трудоустроиться через центр занятости, ему может быть предложено оформить пенсию на два года раньше установленного срока при наличии необходимого стажа.

Социальные и правовые гарантии

Обязательная доля в наследстве : предпенсионер (женщины с 55, мужчины с 60 лет), даже не указанный в завещании, имеет право на не менее половины доли, которая причиталась бы ему по закону.

Право на алименты : могут быть взысканы с трудоспособных детей, бывшего супруга или других родственников в случае нуждаемости.

Региональные меры поддержки

В регионах действуют дополнительные льготы. Например, в Москве для достигших возраста 55/60 лет и имеющих необходимый стаж или звание ветерана предусмотрены:

Бесплатный проезд на общественном транспорте (метро, наземный транспорт, пригородные электрички) по социальной карте. Скидка 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг (для ветеранов труда). Бесплатное зубопротезирование (за исключением стоимости драгметаллов и металлокерамики). Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Уточнить перечень доступных мер в вашем регионе можно в отделениях СФР или на портале «Госуслуги».

Как подтвердить статус и получить льготы

С 2026 года статус присваивается автоматически. Сведения передаются в госорганы, поэтому для оформления многих льгот достаточно просто подать заявление в ответственное ведомство.

Справка может потребоваться в отдельных случаях, например работодателю для оформления дней на диспансеризацию. Получить ее можно:

Онлайн через личный кабинет на портале «Госуслуги» или сайте Социального фонда России (СФР). Лично, обратившись в клиентскую службу СФР или МФЦ с паспортом.