В Ярославской области дважды повысят плату за электроэнергию

В Ярославской области повысят плату за электроэнергию Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области в 2026 году дважды повысят тарифы на электроэнергию для населения. Первое подорожание произойдет с 1 января, второе — с 1 октября. Соответствующий приказ 29 декабря выпустило региональное Министерство тарифного регулирования.

Как изменятся тарифы для населения с 1 января 2026 года

Для городского населения с газовыми плитами:

5,66 рубля за кВт·ч для первого диапазона потребления (сейчас 5,57 рубля за кВт·ч);

9,41 рубля за кВт·ч для второго диапазона потребления (сейчас 9,26 рубля за кВт·ч);

11,64 рубля за кВт·ч для третьего диапазона потребления (сейчас 11,40 рубля за кВт·ч).

Для сельских жителей и городского населения с электроплитами:

3,96 рубля за кВт·ч для первого диапазона потребления (сейчас 3,90 рубля за кВт·ч);

9,41 рубля за кВт·ч для второго диапазона потребления (сейчас 9,26 рубля за кВт·ч);

11,64 рубля за кВт·ч для третьего диапазона потребления (сейчас 11,40 рубля за кВт·ч).

Как изменятся тарифы для населения с 1 октября 2026 года

Для городского населения с газовыми плитами:

6,30 рубля за кВт·ч для первого диапазона;

10,61 рубля за кВт·ч для второго диапазона;

12,95 рубля за кВт·ч для третьего диапазона.

Для сельских жителей и городского населения с электроплитами:

4,41 рубля за кВт·ч для первого диапазона;

10,61 рубля за кВт·ч для второго диапазона;

12,95 рубля за кВт·ч для третьего диапазона.

Плата за свет взиматься в зависимости от объема потребления. В Ярославской области введено три диапазона объема потребления — для каждого установлен свой тариф. Первый диапазон — до 3900 кВт·ч в месяц, второй — от 3901 до 6000 кВт·ч в месяц, третий — от 6001 кВт·ч в месяц.