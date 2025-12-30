НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области дважды повысят плату за электроэнергию

В Ярославской области дважды повысят плату за электроэнергию

Какие тарифы утверждены на 2026 год

В Ярославской области в 2026 году дважды повысят тарифы на электроэнергию для населения. Первое подорожание произойдет с 1 января, второе — с 1 октября. Соответствующий приказ 29 декабря выпустило региональное Министерство тарифного регулирования.

Как изменятся тарифы для населения с 1 января 2026 года

Для городского населения с газовыми плитами:

  • 5,66 рубля за кВт·ч для первого диапазона потребления (сейчас 5,57 рубля за кВт·ч);

  • 9,41 рубля за кВт·ч для второго диапазона потребления (сейчас 9,26 рубля за кВт·ч);

  • 11,64 рубля за кВт·ч для третьего диапазона потребления (сейчас 11,40 рубля за кВт·ч).

Для сельских жителей и городского населения с электроплитами:

  • 3,96 рубля за кВт·ч для первого диапазона потребления (сейчас 3,90 рубля за кВт·ч);

  • 9,41 рубля за кВт·ч для второго диапазона потребления (сейчас 9,26 рубля за кВт·ч);

  • 11,64 рубля за кВт·ч для третьего диапазона потребления (сейчас 11,40 рубля за кВт·ч).

Как изменятся тарифы для населения с 1 октября 2026 года

Для городского населения с газовыми плитами:

  • 6,30 рубля за кВт·ч для первого диапазона;

  • 10,61 рубля за кВт·ч для второго диапазона;

  • 12,95 рубля за кВт·ч для третьего диапазона.

Для сельских жителей и городского населения с электроплитами:

  • 4,41 рубля за кВт·ч для первого диапазона;

  • 10,61 рубля за кВт·ч для второго диапазона;

  • 12,95 рубля за кВт·ч для третьего диапазона.

Плата за свет взиматься в зависимости от объема потребления. В Ярославской области введено три диапазона объема потребления — для каждого установлен свой тариф. Первый диапазон — до 3900 кВт·ч в месяц, второй — от 3901 до 6000 кВт·ч в месяц, третий — от 6001 кВт·ч в месяц.

Напомним, в Ярославской области в 2026 году дважды увеличат плату за жилищно-коммунальные услуги. Первое повышение произойдет с 1 января. Оно связано с корректировкой базовой ставки НДС. Второе — традиционное ежегодное. Правда, его в 2026 году сдвинули с привычной даты 1 июля на 1 октября. Предполагается, что для Ярославской области тарифы на коммунальные услуги в среднем увеличатся на 14%.

Тариф Электроэнергия Подорожание
Гость
10 минут
Спасибо, только на это и способны
Гость
10 минут
Год еще не начался но столько плюшек уже упало.И я думаю это еще не все.Народ так и будут драть с его молчеливого согласия.Так что затягивайте пояса.
