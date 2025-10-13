Сладкий кофе станет роскошью: цены достигли рекордных значений

Объемы производства падают, а спрос остается прежним Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В России ожидается рост цен на различные товары. Уже сейчас стоимость кофе достигла рекордного уровня. Подорожание ждет и сахар в ближайшее время. Расскажем о причинах данного явления.

Средняя стоимость растворимого кофе в России, по данным Росстата, достигла 4006 рублей в сентябре против 3988 рублей в августе. Она впервые превысила отметку в 4000 рублей за килограмм.

Подорожание связывают с увеличением мировых цен на кофе, пишут РИА Новости. Основными причинами этого явления стали неблагоприятный урожай в Бразилии, введение пошлин США на импорт этого кофе, а также наращивание запасов европейскими производителями.

Цены на сахар тоже ждет серьезный рост в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

«Учитывая прогнозируемый рост цен до 81 рубля за 1 кг сахара к концу 2025 года из-за неурожая, эта новая ценовая планка станет отправной точкой для дальнейшей динамики. Если не произойдет существенного улучшения в агросекторе, в первой половине 2026 года цены, скорее всего, продолжат умеренный рост», — сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, по сравнению со второй половиной 2025 года, подорожание может составить 3–5%, что обусловлено инфляционными ожиданиями и возможным сокращением запасов. Однако по сравнению с первой половиной 2025 года, когда цена была на уровне 68 рублей, рост к первой половине 2026 года будет более чем ощутимым и может достигнуть 25–30%, объяснил эксперт «Газете.ру».

Он обратил внимание, что неурожай сахарной свеклы, вызванный неблагоприятными погодными условиями, напрямую сокращает объемы производства сахара в стране. При снижении предложения и сохранении стабильного спроса рост цен становится неизбежным, заявил Трепольский. На стоимость конечного продукта также влияют удорожание логистики, рост цен на топливо, удобрения, импортные семена и общая инфляция в стране.

В ближайшее время ожидается рост цен и на другие продукты. Согласно прогнозу кандидата экономических наук, преподавателя ИМЭС Залины Казовой, товары первой необходимости вырастут до 12% в октябре по сравнению с сентябрьскими значениями:

овощи и фрукты подорожают на 15–20% из-за необходимости хранения, увеличения импорта и колебания валютных курсов;

мясо-молочная продукция прибавит 12–15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, а также роста логистических затрат;

крупы и мука подорожают на 5% по причине позитивных тенденций в зерновом комплексе;

яйца станут дороже на 10%.