НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

5 м/c,

с-в.

 742мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Как не остаться без квартиры
Как изменится зарплата учителей
Вышла замуж за малийца
«Умные решения» в недвижимости
Сэкономить время и нервы на врачах
Разбился на квадроцикле
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Экономика Сладкий кофе станет роскошью: цены достигли рекордных значений

Сладкий кофе станет роскошью: цены достигли рекордных значений

Неурожай ударит по карманам россиян

568
Объемы производства падают, а спрос остается прежним | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU Объемы производства падают, а спрос остается прежним | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Объемы производства падают, а спрос остается прежним

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В России ожидается рост цен на различные товары. Уже сейчас стоимость кофе достигла рекордного уровня. Подорожание ждет и сахар в ближайшее время. Расскажем о причинах данного явления.

Средняя стоимость растворимого кофе в России, по данным Росстата, достигла 4006 рублей в сентябре против 3988 рублей в августе. Она впервые превысила отметку в 4000 рублей за килограмм.

Подорожание связывают с увеличением мировых цен на кофе, пишут РИА Новости. Основными причинами этого явления стали неблагоприятный урожай в Бразилии, введение пошлин США на импорт этого кофе, а также наращивание запасов европейскими производителями.

Цены на сахар тоже ждет серьезный рост в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

«Учитывая прогнозируемый рост цен до 81 рубля за 1 кг сахара к концу 2025 года из-за неурожая, эта новая ценовая планка станет отправной точкой для дальнейшей динамики. Если не произойдет существенного улучшения в агросекторе, в первой половине 2026 года цены, скорее всего, продолжат умеренный рост», — сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, по сравнению со второй половиной 2025 года, подорожание может составить 3–5%, что обусловлено инфляционными ожиданиями и возможным сокращением запасов. Однако по сравнению с первой половиной 2025 года, когда цена была на уровне 68 рублей, рост к первой половине 2026 года будет более чем ощутимым и может достигнуть 25–30%, объяснил эксперт «Газете.ру».

Он обратил внимание, что неурожай сахарной свеклы, вызванный неблагоприятными погодными условиями, напрямую сокращает объемы производства сахара в стране. При снижении предложения и сохранении стабильного спроса рост цен становится неизбежным, заявил Трепольский. На стоимость конечного продукта также влияют удорожание логистики, рост цен на топливо, удобрения, импортные семена и общая инфляция в стране.

В ближайшее время ожидается рост цен и на другие продукты. Согласно прогнозу кандидата экономических наук, преподавателя ИМЭС Залины Казовой, товары первой необходимости вырастут до 12% в октябре по сравнению с сентябрьскими значениями:

  • овощи и фрукты подорожают на 15–20% из-за необходимости хранения, увеличения импорта и колебания валютных курсов;

  • мясо-молочная продукция прибавит 12–15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, а также роста логистических затрат;

  • крупы и мука подорожают на 5% по причине позитивных тенденций в зерновом комплексе;

  • яйца станут дороже на 10%.

В магазинах России заметили «стелсфляцию». То есть сочетание сразу двух видов «незаметной» инфляции, которая портит продукты и уменьшает их. Такая тенденция подрывает доверие потребителей, снижает внутренний спрос и замедляет экономический рост.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Кофе Сахар Рост цен
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Буквально вчера по тв показывали тетю, которая сказала, что сахарной свеклы собрали на 4% больше, чем в прошлом году. А дорожает все потому, что просто привыкли цены поднимать на все.
Гость
2 часа
Всё пожрал ненасытный хомяк.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление