«Это как финансовая пирамида». Откуда берется «пузырь» на рынке недвижимости и почему в России его нет

«Пузырь» — это ситуация на рынке недвижимости, когда цены на жилье растут слишком быстро и необоснованно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Разговоры о «пузыре» на рынке недвижимости всегда вызывают тревогу. Вспоминаются кризисы прошлых лет, когда тысячи людей потеряли свои сбережения и жилье. Но прежде чем паниковать, давайте разберемся, что вообще такое «пузырь» и почему ситуация в России сегодня — это немного другая история. Подробнее — в материале наших коллег из NGS.RU.

Диагноз: «перегрев»

Банк России, применяя методологию индекса перегрева рынка недвижимости UBS Global Real Estate Bubble, в апреле этого года зафиксировал рекордное за последние девять лет значение для первичного рынка недвижимости — 1,6 пункта. Этот формальный индикатор предупреждает о значительном риске формирования «пузыря». Рост цен, особенно заметный в премиальном жилье, и не успевающий за ним рост доходов населения, на первый взгляд, подтверждают опасения.

Напрашивается сравнение с предкризисными периодами прошлого: сохраняется спрос, работают льготные госпрограммы, пусть и в условиях дорогих денег. Сигнал ЦБ в таких условиях можно воспринимать как закономерное отражение напряженности на ключевом для экономики рынке.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари в разговоре с НГС сравнил ситуацию на рынке недвижимости с финансовой пирамидой МММ.

«Только в пирамиде совсем нет основы из активов, а в нашем случае есть. Жадность толкает людей приобретать активы, предложение ограничено, цены на них растут, растет рынок вокруг них, игра становится выгодна множеству участников: продавцам, покупателям, кредиторам и всем, кто обслуживает сделки», — пояснил экономист.

Почему «пузыря» не будет

Центробанк в своем докладе указывал, что доступность жилья в ипотеку остается низкой как на первичном, так и на вторичном рынках Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Устойчивость рынка недвижимости в 2025 году частично обеспечена структурными факторами. Вторичный рынок, на который приходится около половины сделок, снижает риски благодаря меньшей зависимости от льготной ипотеки. Цены здесь растут медленнее, чем в новостройках, но всё равно опережают инфляцию и доходы, сохраняя признаки перегрева.

Около половины сделок на вторичном рынке, особенно в Московской области и Москве, проходят без привлечения ипотеки — за счет собственных средств или денег от продажи предыдущего жилья. Это снижает риски массовых дефолтов, в отличие от первичного рынка, где доминируют льготные кредиты. Но даже такие сделки не исключают рисков полностью: например, если проданное жилье было заложено банку.

Кроме того, модель финансирования покупки жилья на первичном рынке кардинально изменилась. Дорогая ипотека снизила долю сделок в новостройках, особенно в премиальном сегменте, — ее место заняли схемы рассрочки напрямую от застройщиков.

Хотя ЦБ справедливо указывает на риски подобной схемы оплаты (она, в частности, не гарантирует последующее одобрение ипотеки), для рынка она стала инструментом адаптации к высокой стоимости кредитов, а не драйвером спекулятивного спроса. Застройщики компенсируют риски рассрочек скидками и гибкими условиями.

При этом в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности и высокой инфляции недвижимость, особенно в популярных местах, для многих все еще сохраняет статус одного из ключевых инструментов сохранения средств.

Для многих покупателей, особенно в премиальном сегменте, приобретение жилья мотивировано потребностью в надежном активе, альтернативном финансовым инструментам — даже с учетом потенциально более низкой доходности по сравнению с теми же депозитами.

Наконец, государственные программы поддержки (все еще действующие семейная и IT-ипотека), хотя и оказывают влияние, основной причиной перегрева рынка не являются. Они имеют четкие целевые аудитории, лимиты по стоимости жилья (до 12 миллионов рублей) и в основном ориентированы на новостройки и не создают кредитного бума.

«Цены в какой-то момент отрываются от справедливых, но это никого уже не волнует — все зарабатывают на ажиотаже. Через какое-то время интерес к рынку снижается, наступает „отрезвление“. Цены активов в реальных сделках становятся более справедливыми, — объяснил Эдуард Коложвари. — Убытки получат держатели активов, если попытаются выйти из них. Игра, как правило, циклична — цикл составляет 8–10 лет».

Чего ждать

Эксперты говорят, что системных предпосылок для краха нет Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Хотя рынок устойчивее, чем может показаться, риски на нем все же есть. Первый связан с рассрочками. Сохранение ключевой ставки на уровне выше 17–19% к концу 2025 года может привести к ситуации, когда значительная часть покупателей, выбравших рассрочку, не сможет впоследствии получить ипотечный кредит для окончательного расчета. Это грозит волной возвратов квартир застройщикам и вынужденным демпингом с их стороны, что создаст давление на цены в отдельных проектах и сегментах.

Второй заметный дисбаланс — разрыв в стоимости между первичным и вторичным рынком. Себестоимость нового строительства высока (рост цен на материалы, рабочую силу), а возможности застройщиков по снижению цен без ущерба для рентабельности ограничены. Это делает «первичку» менее доступной и переориентирует часть спроса на вторичный рынок, замедляя продажи новостроек. Роль здесь играет и льготная ипотека, которая искусственно стимулирует спрос на новостройки, позволяя застройщикам поддерживать завышенные цены.

Третий фактор — сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ. С одной стороны, она является главным сдерживающим фактором для раздувания кредитного «пузыря». С другой стороны, она существенно ограничивает доступность ипотеки и сдерживает потенциально здоровый спрос, замедляя рынок в целом. Даже ожидаемое умеренное снижение ставки до конца года оставит ипотеку дорогим продуктом.

«Недопущение данной ситуации — это функция финансового регулятора, у нас это Банк России. Сейчас наш рынок регулируется очень грамотно, но при этом очень жестко. Центробанки во всем мире уже научились выявлять признаки пирамидальности и „пузырения“ — эти методики, как и многие другие, написаны слезами, и не только пострадавших сторон», — отметил Эдуард Коложвари.

Экономист добавил, что рынок сейчас находится более-менее в равновесии. Жадность спекулянтов под контролем, а недвижимость малодоступна широкому покупателю.

Таким образом, российский рынок недвижимости, хоть и показывает перегрев в новостройках, классическому определению «пузыря» пока не соответствует. Риски, безусловно, присутствуют, но наиболее вероятным сценарием будет не обвал, а длительная коррекция и структурная перестройка рынка.