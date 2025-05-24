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Экономика С 1 июня у одной категории граждан сильно вырастут пенсии. Подробности

С 1 июня у одной категории граждан сильно вырастут пенсии. Подробности

Рассказываем, кому положены увеличенные выплаты

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4 комментария
У некоторых групп граждан пенсия вырастет более чем на 10 тысяч рублей | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUУ некоторых групп граждан пенсия вырастет более чем на 10 тысяч рублей | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

У некоторых групп граждан пенсия вырастет более чем на 10 тысяч рублей

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

С 1 июня в России вырастут страховые пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. Фиксированная часть их пенсий удвоится. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», — сказал Говырин.

По его данным, в этом случае ежемесячно прибавляется 8907 рублей 70 копеек. Если в семье оформлен уход за таким пенсионером, то к этой сумме также добавится еще 1314 рублей. Обращаться куда-либо для увеличения пенсии не требуется — все расчеты проводятся в автоматическом порядке.

Говырин подчеркнул, что аналогичную прибавку получат инвалиды первой группы, но только если инвалидность была установлена в мае. Это правило действует вне зависимости от возраста пенсионера.

«Важно отметить, что сумма прибавки может быть выше, если у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. К таким ситуациям, как правило, относится, например, содержание несовершеннолетних внуков, детей-инвалидов или других лиц, признанных иждивенцами. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих. То есть совокупно прибавка может быть выше, если пенсионер выполняет роль опекуна для нескольких лиц», — добавил депутат.

Важно, что эти выплаты не разовые, а ежемесячные. Все данные для их перерасчетов напрямую поступают в систему из госреестров. Таким образом, изменения почти всего происходят без вмешательства со стороны самих пенсионеров.

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Пенсия Пенсионер Выплаты Депутат Увеличение пенсий
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Комментарии
4
Гость
7 часов
Нам надо обогнать по уровню пенсий Европу и запад, но сделать это так чтобы и бюджет не пострадал, ну в свойственной для нам манере. Надо, поднять раз в 10 пенсии тем кому за 100 лет. Можно букет говорить, что наши пенсионеры получают по 200 тр , но не уточнять какие. А если таких столетних будет очень много, можно ввести ряд условий для её получения, например стаж работы должен быть более 80 лет или человек должен прожить в стране более 90 лет или иметь 5 детей. А если будут очень много доживать до такой пенсии, тогда поднять пенсию ещё лет на 10, чтобы точно не доживали.
Гость
7 часов
А у частникам Куликовской битвы когда прибавят?
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