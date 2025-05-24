С 1 июня у одной категории граждан сильно вырастут пенсии. Подробности

У некоторых групп граждан пенсия вырастет более чем на 10 тысяч рублей Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











С 1 июня в России вырастут страховые пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет. Фиксированная часть их пенсий удвоится. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», — сказал Говырин.

По его данным, в этом случае ежемесячно прибавляется 8907 рублей 70 копеек. Если в семье оформлен уход за таким пенсионером, то к этой сумме также добавится еще 1314 рублей. Обращаться куда-либо для увеличения пенсии не требуется — все расчеты проводятся в автоматическом порядке.

Говырин подчеркнул, что аналогичную прибавку получат инвалиды первой группы, но только если инвалидность была установлена в мае. Это правило действует вне зависимости от возраста пенсионера.

«Важно отметить, что сумма прибавки может быть выше, если у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. К таким ситуациям, как правило, относится, например, содержание несовершеннолетних внуков, детей-инвалидов или других лиц, признанных иждивенцами. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих. То есть совокупно прибавка может быть выше, если пенсионер выполняет роль опекуна для нескольких лиц», — добавил депутат.