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Экономика На доплаты к пенсии хотят снять ограничения. Кого это коснется

На доплаты к пенсии хотят снять ограничения. Кого это коснется

Депутаты подготовили законопроект

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Пенсионеры смогут получать прибавки за всех иждивенцев | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПенсионеры смогут получать прибавки за всех иждивенцев | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Пенсионеры смогут получать прибавки за всех иждивенцев

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Пенсионерам хотят разрешить получать прибавку к пенсии за всех членов семьи, которые находятся на иждивении, без ограничения по количеству. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. На публикацию обратила внимание газета РБК.

Сейчас пенсионеры получают выплаты за иждивенцев, однако есть ограничения.

«Всё правильно, но почему количество членов семьи в таком случае ограничено тремя? Вносим законопроект, который снимает это искусственное ограничение. Сколько членов семьи есть на иждивении, столько и прибавки к пенсии», — отметил депутат.

Иждивенцами признаются те, кто нетрудоспособен пожизненно или временно и находится на содержании другого человека. Это могут быть несовершеннолетние дети, родители и супруги пенсионного возраста и другие родственники с инвалидностью.

Ранее эксперт рассказал, в каких случаях размер пенсионных выплат может уменьшиться.

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