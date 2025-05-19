На доплаты к пенсии хотят снять ограничения. Кого это коснется

Пенсионеры смогут получать прибавки за всех иждивенцев Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Пенсионерам хотят разрешить получать прибавку к пенсии за всех членов семьи, которые находятся на иждивении, без ограничения по количеству. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. На публикацию обратила внимание газета РБК.

Сейчас пенсионеры получают выплаты за иждивенцев, однако есть ограничения.

«Всё правильно, но почему количество членов семьи в таком случае ограничено тремя? Вносим законопроект, который снимает это искусственное ограничение. Сколько членов семьи есть на иждивении, столько и прибавки к пенсии», — отметил депутат.

Иждивенцами признаются те, кто нетрудоспособен пожизненно или временно и находится на содержании другого человека. Это могут быть несовершеннолетние дети, родители и супруги пенсионного возраста и другие родственники с инвалидностью.