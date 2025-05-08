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Экономика Основатель Microsoft решил отдать людям все свои деньги. Это 200 миллиардов долларов — кому они достанутся

Основатель Microsoft решил отдать людям все свои деньги. Это 200 миллиардов долларов — кому они достанутся

Билл Гейтс уже потратил на благотворительность более 100 миллиардов

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В 2045 году его фонд прекратит работу | Источник: Bill Gates / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В 2045 году его фонд прекратит работу | Источник: Bill Gates / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2045 году его фонд прекратит работу

Источник:

Bill Gates / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в течение 20 лет передаст почти все свои деньги на благотворительность. Об этом он написал на своем сайте Gates Notes 8 мая.

«Я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически всё свое состояние через Фонд Гейтса на спасение и улучшение жизни людей во всём мире. А 31 декабря 2045 года фонд закроет свои двери навсегда. В самый первый устав фонда в 2000 году был включен пункт: организация прекратит свое существование через несколько десятилетий после нашей [с женой] смерти. Несколько лет назад я начал переосмысливать этот подход», — говорится в публикации.

Гейтс уточнил, что за 25 лет существования фонда раздал на благотворительность более 100 млрд долларов. За следующие 20 лет он планирует удвоить эту сумму.

«Точная сумма будет зависеть от рынков и инфляции, но я ожидаю, что фонд потратит более 200 миллиардов долларов с настоящего момента до 2045 года. Эта цифра включает остаток целевого фонда и мои будущие взносы», — отметил основатель Microsoft.

Gates Foundation — частный фонд, основанный Биллом Гейтсом и его бывшей супругой Мелиндой Гейтс в 2000 году. Это третий по величине благотворительный фонд в мире. За 25 лет он выделил более 100 млрд долларов на развитие вакцин и борьбу с различными заболеваниями. На сайте Gates Notes говорится, что эти средства помогли спасти около 80 млн жизней.

Гейтс подчеркнул, что в последующие 20 лет фонд сосредоточится на прекращении предотвратимых смертей матерей и младенцев и избавлении миллионов людей от нищеты. Также миллиардер продолжит инвестировать в энергетические инновации для уменьшения вредных выбросов и борьбу с болезнью Альцгеймера.

Биллу Гейтсу 69 лет. По данным Forbes, он входит в топ-20 самых богатейших людей мира. На апрель 2025 года его состояние оценивается в 108 млрд долларов.

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