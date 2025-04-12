НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 754мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,00
EUR 96,22
Пробка у торгового центра
Выигрываем миллион
Игра «Локомотива» и «Авангарда»
Весенний призыв в армию
Красавчики-хоккеисты
Дебош в многоэтажке на Суздалке
Ярославна попала в рабство
Находки со дна Волги
Задержали главу диаспоры
Хроника обмеления Волги
Экономика Переговоры России и США Переговоры России и США ведут к отмене санкций — детали

Переговоры России и США ведут к отмене санкций — детали

В Вашингтоне отметили, что отношения между Россией и США развиваются успешно

1 568
9 комментариев
Сакс считает, что для России не существует значительных угроз, связанных с политикой президента США Дональда Трампа | Источник: independent.co.ukСакс считает, что для России не существует значительных угроз, связанных с политикой президента США Дональда Трампа | Источник: independent.co.uk

Сакс считает, что для России не существует значительных угроз, связанных с политикой президента США Дональда Трампа

Источник:

independent.co.uk

Диалог между Россией и США развивается успешно. Об этом заявил профессор Колумбийского университета и директор Центра устойчивого развития Джеффри Сакс. Он также рассказал, как на Россию может повлиять торговая война Трампа и что будет с санкциями.

«"Тарифные войны" Трампа не станут для Москвы большой проблемой, так как не оказывают сильного прямого влияния», — рассказал Сакс журналистам ТАСС.

По мнению экономиста, для России не существует значительных угроз, связанных с политикой президента США Дональда Трампа по введению таможенных пошлин. Он также считает, что переговоры между странами могут привести к отмене американских санкций в отношении России.

Ранее Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 125%. По его словам, КНР «обкрадывала» США и другие страны и эта ситуация более неприемлема. В отношении стран, которые показали готовность вести переговоры с США по пошлинам, Трамп ввел 90-дневную паузу и сниженный взаимный тариф в размере 10%. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Санкции Россия США Дональд Трамп
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
poschehon
11 часов
"Переговоры ведут к отмене американских санкции...". И буквально вчера, в субботу 12.04, Трамп ещё на год продлил действие санкций против России введённых Байденом... Вот такие результаты переговоров...
Гость
12 апреля, 16:09
какая экономика?! экономия нищеты у нас и труба нефтегазовая на который сидят олигархат и власть
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление