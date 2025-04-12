Переговоры России и США ведут к отмене санкций — детали

Сакс считает, что для России не существует значительных угроз, связанных с политикой президента США Дональда Трампа Источник: independent.co.uk











Диалог между Россией и США развивается успешно. Об этом заявил профессор Колумбийского университета и директор Центра устойчивого развития Джеффри Сакс. Он также рассказал, как на Россию может повлиять торговая война Трампа и что будет с санкциями.

«"Тарифные войны " Трампа не станут для Москвы большой проблемой, так как не оказывают сильного прямого влияния», — рассказал Сакс журналистам ТАСС.

По мнению экономиста, для России не существует значительных угроз, связанных с политикой президента США Дональда Трампа по введению таможенных пошлин. Он также считает, что переговоры между странами могут привести к отмене американских санкций в отношении России.