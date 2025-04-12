Переговоры России и США ведут к отмене санкций — детали

Диалог между Россией и США развивается успешно. Об этом заявил профессор Колумбийского университета и директор Центра устойчивого развития Джеффри Сакс. Он также рассказал, как на Россию может повлиять торговая война Трампа и что будет с санкциями.
«"Тарифные войны
По мнению экономиста, для России не существует значительных угроз, связанных с политикой президента США Дональда Трампа по введению таможенных пошлин. Он также считает, что переговоры между странами могут привести к отмене американских санкций в отношении России.
Ранее Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 125%. По его словам, КНР «обкрадывала» США и другие страны и эта ситуация более неприемлема. В отношении стран, которые показали готовность вести переговоры с США по пошлинам, Трамп ввел 90-дневную паузу и сниженный взаимный тариф в размере 10%. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.