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Экономика Просрочка россиян по ипотеке побила рекордные 100 миллиардов. Чем это грозит вам

Просрочка россиян по ипотеке побила рекордные 100 миллиардов. Чем это грозит вам

Если с долгами ничего не делать, банк может отобрать квартиру

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13 комментариев
Просрочка стремительно выросла за февраль&nbsp;— показатель увеличился на 5,7 миллиарда | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПросрочка стремительно выросла за февраль&nbsp;— показатель увеличился на 5,7 миллиарда | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Просрочка стремительно выросла за февраль — показатель увеличился на 5,7 миллиарда

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Просрочка по ипотечным кредитам в России достигла рекордного уровня в 100,6 миллиарда рублей, сообщают «Известия». Это исторический максимум, который не наблюдался даже в кризисные годы (2008 и 2022), передает издание. Разбираемся в причинах случившегося и рисках для должников.

Причины

В Центральном банке объяснили, что такой рост связан с «вызреванием» кредитов, выданных в рамках массовой льготной ипотечной программы во второй половине 2023 года и первой половине 2024 года. В то время наблюдался высокий спрос на ипотеку из-за ожидаемых ужесточений условий госпрограмм. Однако не все заемщики смогли правильно оценить свои финансовые возможности.

По мнению начальника управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никиты Кулагина, многие граждане, взявшие ипотеку в указанный период, рассчитывали на снижение ключевой ставки и возможность рефинансирования. С увеличением ставок этой зимой многие из них начали сталкиваться с просрочками, пишут «Известия». Также рост просрочки в начале года обусловлен высокой инфляцией и стагнацией реальных доходов населения, считает Чернов.

Тем не менее в Совкомбанке полагают, что в будущем не ожидается значительного увеличения просрочек. Высокие процентные ставки привлекают заемщиков, способных обслуживать дорогие кредиты, а более строгие требования ограничивают доступ к ипотеке для людей с высокой долговой нагрузкой.

Риски

Крупные просрочки могут негативно сказаться на кредитной истории заемщика, что ограничит его возможность получения новых кредитов на срок до 5–10 лет. Кроме того, банки могут взимать штрафы и пени за просроченные платежи, которые могут достигать до 21% годовых от суммы долга. Если задолженность превышает 500 тысяч рублей, возрастает риск продажи квартиры банком с торгов.

Что делать

Если заемщик испытывает трудности с выплатами ипотеки, ему следует незамедлительно обратиться в банк. Обычно финансовые учреждения готовы предложить варианты рефинансирования или реструктуризации кредита для избежания судебных разбирательств. Банк также может предоставить кредитные каникулы на срок до шести месяцев при подтверждении потери дохода.

В крайних случаях возможно банкротство через суд, что позволяет списать долги, но ограничивает возможность получения новых кредитов на длительный срок.

Несколько дней назад Сбербанк и ВТБ объявили о смягчении условий ипотечного кредитования. Другие крупные банки также готовы последовать этому примеру. По мнению Центрального банка, даже небольшое снижение ставок может активизировать рынок, и ожидается, что объемы ипотечного кредитования в марте вырастут на 10–25% по сравнению с февралем, пишет издание.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Ипотека Просрочка Экономика Банки Квартира
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Комментарии
13
Гость
11 часов
Мусорные контейнеры ждут недорогих россиян по Плану 👹
Гость
12 часов
...дедушка...а почему в Советском Союзе при социализме ипотеки не было?.... а в РФ при капитализме она есть ?....Потому что при социализме , внучка, трудящимся жилье( новые квартиры) предоставлялись бесплатно ,поскольку собственность на средства производства ( заводы, фабрики ) и недра ( нефть, газ, уголь и т.д, ) была общенародной и использовалась в интересах всего народа , а не в интересах частных лиц( капиталистов), как сейчас..долларовых миллиардеров , то есть .
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