Просрочка россиян по ипотеке побила рекордные 100 миллиардов. Чем это грозит вам

Просрочка стремительно выросла за февраль — показатель увеличился на 5,7 миллиарда Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Просрочка по ипотечным кредитам в России достигла рекордного уровня в 100,6 миллиарда рублей , сообщают «Известия». Это исторический максимум, который не наблюдался даже в кризисные годы (2008 и 2022), передает издание. Разбираемся в причинах случившегося и рисках для должников.

Причины

В Центральном банке объяснили, что такой рост связан с «вызреванием» кредитов, выданных в рамках массовой льготной ипотечной программы во второй половине 2023 года и первой половине 2024 года. В то время наблюдался высокий спрос на ипотеку из-за ожидаемых ужесточений условий госпрограмм. Однако не все заемщики смогли правильно оценить свои финансовые возможности.

По мнению начальника управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никиты Кулагина, многие граждане, взявшие ипотеку в указанный период, рассчитывали на снижение ключевой ставки и возможность рефинансирования . С увеличением ставок этой зимой многие из них начали сталкиваться с просрочками, пишут «Известия». Также рост просрочки в начале года обусловлен высокой инфляцией и стагнацией реальных доходов населения , считает Чернов.

Тем не менее в Совкомбанке полагают, что в будущем не ожидается значительного увеличения просрочек. Высокие процентные ставки привлекают заемщиков, способных обслуживать дорогие кредиты, а более строгие требования ограничивают доступ к ипотеке для людей с высокой долговой нагрузкой.

Риски

Крупные просрочки могут негативно сказаться на кредитной истории заемщика, что ограничит его возможность получения новых кредитов на срок до 5–10 лет . Кроме того, банки могут взимать штрафы и пени за просроченные платежи, которые могут достигать до 21% годовых от суммы долга . Если задолженность превышает 500 тысяч рублей, возрастает риск продажи квартиры банком с торгов .

Что делать

Если заемщик испытывает трудности с выплатами ипотеки, ему следует незамедлительно обратиться в банк. Обычно финансовые учреждения готовы предложить варианты рефинансирования или реструктуризации кредита для избежания судебных разбирательств. Банк также может предоставить кредитные каникулы на срок до шести месяцев при подтверждении потери дохода.

В крайних случаях возможно банкротство через суд , что позволяет списать долги, но ограничивает возможность получения новых кредитов на длительный срок.