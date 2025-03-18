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Экономика Кризис-2025 Доллар упал ниже 85 рублей. Почему укрепляется российская валюта и чего ожидать дальше

Доллар упал ниже 85 рублей. Почему укрепляется российская валюта и чего ожидать дальше

Эксперты назвали причины

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44 комментария
Эксперты думают, что рубль в дальнейшем будет слабеть | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUЭксперты думают, что рубль в дальнейшем будет слабеть | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Эксперты думают, что рубль в дальнейшем будет слабеть

Источник:

Российская валюта продолжает укрепляться. На международном рынке Forex доллар 17 марта опускался ниже 84 рублей. Официальный курс Центробанка сейчас — 84,30, евро — 90,84. Узнали у экспертов, с чем это связано и чего ожидать дальше.

Как отмечает Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», геополитическая разрядка продолжает привлекать инвесторов в российские активы, что повышает объем предложения валюты на рынке. Она обращает внимание, что на рынке сохраняется высокий объем предложения иностранной валюты при умеренно слабом спросе и это в сочетании с позитивным новостным фоном способствует укреплению рубля.

— Тем не менее мы по-прежнему не ожидаем, что тенденция стремительного укрепления рубля продлится долго. Поскольку падение цен на нефть с начала 2025 года весной начнет отражаться в свежем притоке валюты в страну, тогда как импорт начнет постепенно восстанавливаться после сезонно слабых января-февраля. Мы полагаем, что рубль может попробовать протестировать уровень 83,5 рубля за доллар США, но затем возобновится движение к 90 рублям за доллар США, — добавила Пырьева.

По словам Михаила Зельцера, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», причин распродаж иностранных валют достаточно: высокий экспорт обеспечивает большое предложение валюты на рынке, низкий импорт означает слабый спрос на валюту, бюджетное правило работает от продажи валют, а геополитическая риск-премия в курсе рубля сжалась на фоне сближения позиций России и США.

— Видимо, в ближайшие сессии на рынке будут очередные минимумы инвалют. Но ненадолго. Рубль оценен справедливо, а весенний экспорт явно будет ниже зимнего. При этом импорт наверняка восстановится, и спрос на валюту повысится. Тем самым после временного укрепления рубля последует отскок технически уже изрядно перепроданных инвалют. По глубине — локальное дно инвалют может быть в пределах 2% от текущих курсов, — спрогнозировал эксперт.

В эту пятницу Центробанк проведет заседание совета директоров. На нем регулятор примет решение, что сделать с ключевой ставкой. Мы поговорили с экономистами, которые дали прогнозы. Все они думают, что ЦБ сохранит показатель на уровне 21%.

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Комментарии
44
Гость
18 марта, 12:02
А чему радоваться ? Разве цены хоть на копейку дешевле будут? Может за жкх убавят? может хлеб подешевеет или налоги меньше будут , страховки ? Как доили народ так и будут
Гость
18 марта, 12:07
Ох уж эти эксперты. НАЦИОНАЛЬНАЯ валюта обесценивается - они радуются. Укрепляется - ах, какой ужас. На кого эти эксперты вообще работают?
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