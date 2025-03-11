Даже хлеб и молоко привязаны к доллару. Экономисты — о том, на что должны упасть цены в первую очередь

Россияне, особенно пожилые, не очень верят, что цены могу начать снижаться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России все привыкли, что продукты только дорожают. Новости о росте цен приходят каждый день: то кофе станет дороже, то турпутевки в Турцию, то одежда и обувь. Тем приятнее, что иногда появляются новости о том, что что-то подешевеет: вот и сеть гипермаркетов Auchan (между прочим, французская) направила своим партнерам письмо с просьбой представить предложения по снижению цен до 10 марта.

В письме, копия которого попала в распоряжение «Коммерсанта», ретейлер объясняет позицию ухудшением маржи и растущими издержками, связанными с повышением цен со стороны поставщиков. Экономист Юлия Корчагина, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга», в беседе с MSK1.RU отметила, что укрепление рубля действительно могло бы стать основанием для снижения закупочных цен.

— Особенно если учитывать динамику валютных курсов. С октября по декабрь 2024 года курс доллара вырос на 11%, а евро — на 4,6%, — говорит Корчагина. — Однако к 5 марта 2025 года доллар подешевел на 12,3%, а евро — на 13,9%. Это привело к снижению себестоимости импортируемых товаров, что теоретически дает возможность пересмотра контрактов с поставщиками.

— Но почему не все поставщики спешат снижать цены?

— Ценовые переговоры возможны только при наличии объективных экономических предпосылок. Для снижения цен необходимы условия устойчивого курса валют и предсказуемые экономические условия. А сейчас рынок нестабилен, курсы валют колеблются, так что поставщики не спешат снижать цены, опасаясь новых экономических рисков.

Кстати, еще одним важным фактором является давление на маржу ретейлеров. Когда рубль ослабевал, поставщики регулярно повышали цены, компенсируя валютные колебания. Теперь же, когда рубль укрепился, ретейлеры ожидают аналогичного шага в обратную сторону. Однако многие поставщики работают с долгосрочными контрактами и фиксированными затратами, поэтому их себестоимость не всегда мгновенно реагирует на изменения курса.

— Если доллар надолго зафиксируется на уровне 90 рублей, какие товары могут еще подешеветь?

— Ну, если укрепление рубля сохранится в долгосрочной перспективе, это может повлиять на стоимость товаров с высокой долей импортных компонентов. А это чай, кофе, шоколад, сладости, специи.

Бытовая химия, моющие средства также могут подешеветь. Думаю, может быть даже снижение цен на бытовую электронику, смартфоны, компьютеры и телевизоры.

Укрепление рубля также может снизить цены на текстиль и одежду, так как значительная часть этих товаров производится за рубежом.

В целом же укрепление рубля может затронуть широкую категорию товаров. Но, скорее всего, ценовое снижение будет ограничено продуктами первой необходимости (такими как хлеб, молоко, мясо, яйца и овощи), ведь их производство также зависит от импортных компонентов. Остальные продавцы будут сдерживать такие изменения, опасаясь экономической нестабильности.

— Рубль укрепился уже на 12–13%, значит, и импорт подешевеет так же?

— Нет, всё сложнее. Думаю, такие продукты, как кофе и чай, могут подешеветь на 5–9%, а бытовая химия и моющие средства — максимум на 3–7%.

— А импортные лекарства?

— Товары, подлежащие строгому государственному регулированию (лекарства, медицинские изделия), обычно не подвержены быстрому или значительному снижению цен. Тут множества причин: государственное регулирование, налоги, долгосрочные контракты.

Далеко не так оптимистичен, как Кузнецова, другой эксперт — ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. Он говорит, что слишком надеяться на быстрое снижение цен не стоит.

— Несмотря на укрепление рубля, стоимость сырья и производственные расходы остаются высокими. Это ограничивает возможности для снижения цен на большинство товаров в ретейл-сегменте, — говорит Расторгуев. — Кроме того, на российском рынке многие товары остаются привязанными к международным ценам, и даже в условиях укрепления рубля не удается существенно снизить их стоимость.