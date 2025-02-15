У большинства россиян пенсии в марте станут ниже: как изменят выплаты для пожилых в следующем месяце

Прибавка для 80-летних начислится автоматически Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











В марте у большинства россиян уменьшится размер пенсии. Они останутся без доплаты, которую получили месяцем ранее. Речь идёт о компенсации индексации выплат, которую доплатили им за январь. Однако некоторым пенсионерам повезло больше и их ждет значительная прибавка. Расскажем о ближайших изменениях.

Страховые пенсии по старости с января выросли на 7,3%, а в феврале доиндексировали ещё на 2,2% задним числом. Таким образом, в пенсионеры получили дополнительно проиндексированную выплату за февраль и доплату за январь. Однако в следующем месяце дополнительных денег ждать не стоит. Доплаты не будет, поскольку граждане просто начнут получать пенсию, проиндексированную на 9,5%, а значит в итоге на их карты поступит меньшая сумма.

Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста. Она состоит из суммы пенсионных баллов (то есть индивидуального пенсионного коэффициента, ИПК), умноженной на стоимость ИПК в год выхода на пенсию.

Военные пенсионеры наоборот получат повышенную выплату. Их пенсии проиндексируют на 9,5% после указа президента России Владимира Путина. Согласно его решению, этой категории также положена доплата за январь и февраль. Повышенную выплату и компенсацию за два месяца граждане смогут получить уже в марте.

Военная пенсия — ежемесячное содержание, которое выплачивают военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Ее можно получить за выслугу лет, по состоянию здоровья и по потере кормильца. Размер выплаты зависит от военного стажа, должности, звания и размера денежного довольствия.

На военную пенсию могут рассчитывать граждане, которые проходили службу в:

Вооруженных силах РФ и Объединенных Вооруженных силах СНГ;

Федеральной пограничной службе;

Росгвардии;

Внутренних и железнодорожных войсках;

ФСБ, КГБ, ФСК;

Службе внешней разведки;

Следственном комитете;

органах контроля по обороту наркотиков;

ФСИН и так далее.

Станут получать больше и те пенсионеры, которым в марте исполнится 80 лет. Это же касается и тех, кто в марте получит инвалидность первой группы. Размер увеличения для них составит 8907 рублей 70 копеек. Таким образом фиксированная выплата составит почти 17,5 тысяч рублей.

Если на иждивении пенсионера появились нетрудоспособные члены семьи, можно рассчитывать на прибавку. За каждого иждивенца будут доплачивать по 2711,63 рубля, но их должно быть не более трех человек.

Прибавку получат и те, кто решит уволиться. Если пенсионер продолжал работать, но потом ушел на заслуженный отдых, он начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.