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Экономика Путин повысил пенсии военным: насколько проиндексируют выплаты

Путин повысил пенсии военным: насколько проиндексируют выплаты

Повышенные пенсии придут уже в марте

2 310
14 комментариев
Выплата поступит на счета россиян уже в ближайшее время | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUВыплата поступит на счета россиян уже в ближайшее время | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Выплата поступит на счета россиян уже в ближайшее время

Источник:

Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 9,5%. Повышенную выплату граждане смогут получить уже в марте. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин, причем задним числом.

Военная пенсия — ежемесячное содержание, которое выплачивают военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Ее можно получить за выслугу лет, по состоянию здоровья и по потере кормильца. Размер выплаты зависит от военного стажа, должности, звания и размера довольствия.

Военная пенсия положена людям, которые проходили службу в:

  • Вооруженных силах РФ и Объединенных Вооруженных силах СНГ;

  • Федеральной пограничной службе;

  • Росгвардии;

  • Внутренних и железнодорожных войсках;

  • ФСБ, КГБ, ФСК;

  • Службе внешней разведки;

  • Следственном комитете;

  • органах контроля по обороту наркотиков;

  • ФСИН и так далее.

Президент России Владимир Путин на заседании по экономическим вопросам поручил, чтобы пенсии военных проиндексировали наряду с другими. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит соответствующий законопроект. Доиндексацию гражданских и военных пенсий на уровень инфляции предлагают сделать ежегодной, сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Комментарии
14
Гость
11 февраля, 13:50
ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах пусть запад нам завидует
Гость
11 февраля, 13:44
Деньги просто напечатают. Цены вырастут. Бессмыслица.
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