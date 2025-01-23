Декретные выплаты вырастут в 10 раз: новые условия от Минтруда

Беременным студенткам помогут материально Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Студенткам очной формы обучения повысят декретные выплаты. Молодые мамы будут получать больше — вплоть до 235,4 тысячи рублей. Соответствующий законопроект разработал Минтруд по поручению президента России Владимира Путина.

Сейчас размер пособия зависит от стипендии, которая в среднем составляет 2–5 тысяч рублей в месяц. В итоге мамы могут рассчитывать на 9,3–23,3 тысячи рублей. А согласно предложению, декретные для студенток будут рассчитываться от прожиточного минимума (19,3 тысячи рублей в 2025 году) и зависеть от региона, где учится студентка, пишут «Известия». При этом размер стипендии учитываться не будет.

Рассчитать пособие можно по формуле: 19,3 тысячи рублей разделить на 30 дней, а затем умножить на 140 дней отпуска по беременности.

— Так, в Липецкой и Тамбовской областях, где установлен в этом году наименьший ПМ в 16 тысяч рублей, размер выплаты составит почти 74,9 тысячи, а на Чукотке, где прожиточный минимум самый высокий (порядка 50,5 тысячи), — 235,4 тысячи, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Его внесут на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.