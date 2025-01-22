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Экономика Россияне получат возможность увеличить размер пенсии: кого это коснется и что нужно делать

Россияне получат возможность увеличить размер пенсии: кого это коснется и что нужно делать

Для некоторых ввели новые выплаты

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1 комментарий

Пенсии смогут пересчитать с учетом новых условий

Источник:

В страховой стаж россиян планируют включить все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это поможет увеличить размер пенсии даже тем, кто уже ушел на заслуженный отдых. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Законопроект уже вынесли на обсуждение.

— По поручению президента Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях, — приводит слова Котякова пресс-служба Минтруда. Помимо этого, для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня» планируют установить ежемесячные выплаты на уровне Героев труда.

По словам министра, это затронет и россиян, которые уже вышли на заслуженный отдых. Чтобы получить перерасчет выплат, нужно обратиться в Социальный фонд, когда закон вступит в силу.

На сегодняшний день в страховой стаж кроме периодов работы включают нестраховые периоды, например, время ухода за ребенком до полутора лет. Однако существует и ограничения — максимально можно зачесть шесть лет, то есть уход за четырьмя детьми в общей сложности.

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Минтруд Страховой стаж Пенсия Мать-героиня Выплаты и пособия
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Комментарии
1
Гость
1 час
Просто стать жителем масквабада или кавказа и будут льготы , всё бесплатно и пенсии выше намного ну или если вы доны то тогда вообще всё в шоколаде
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