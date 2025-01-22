Россияне получат возможность увеличить размер пенсии: кого это коснется и что нужно делать

Пенсии смогут пересчитать с учетом новых условий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В страховой стаж россиян планируют включить все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это поможет увеличить размер пенсии даже тем, кто уже ушел на заслуженный отдых. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Законопроект уже вынесли на обсуждение.

— По поручению президента Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях, — приводит слова Котякова пресс-служба Минтруда. Помимо этого, для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня» планируют установить ежемесячные выплаты на уровне Героев труда.

По словам министра, это затронет и россиян, которые уже вышли на заслуженный отдых. Чтобы получить перерасчет выплат, нужно обратиться в Социальный фонд, когда закон вступит в силу.